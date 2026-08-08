Saltillo pone lupa a derribo de árboles y exige reposición efectiva
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Medio Ambiente señala que cada caso se evalúa según la especie y características del ejemplar; también revisan trasplantes y nuevas plantaciones
En Saltillo, el derribo de un árbol por una causa justificada no significa que pueda retirarse sin más: el Municipio debe revisar previamente el ejemplar y determinar la compensación ambiental correspondiente, además de dar seguimiento a los árboles que sean plantados o trasplantados como reposición.
Emmanuel Olache Valdez, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Saltillo, explicó que fraccionadores y empresarios que requieran realizar derribos, podas o trasplantes deben notificarlo previamente a la autoridad para que se realicen las inspecciones correspondientes. El procedimiento contempla una revisión en campo, un acta y evidencia fotográfica, para posteriormente determinar la compensación de acuerdo con el reglamento vigente.
“Ahí viene la especie de cada árbol, el tamaño, la altura, cuántos debe de reponer”, explicó.
Olache Valdez señaló que no todos los árboles necesariamente deben ser derribados, pues en determinados casos es posible realizar un trasplante, siempre que el ejemplar tenga las condiciones necesarias para sobrevivir. “Para eso están nuestros expertos en arbolado, que tenga las condiciones, la salud, la altura necesaria para poder hacer que subsista”, indicó.
El funcionario destacó que el seguimiento también es importante después de realizar una reposición o trasplante, pues el objetivo es garantizar que los ejemplares sobrevivan y continúen aportando servicios ambientales. Como ejemplo, mencionó el caso de un nogal adulto ubicado en la zona norte de Saltillo, cerca de las cabañas del Nogalar, cuyo retiro fue previamente notificado a la autoridad.
De acuerdo con Olache Valdez, en este caso se recibió como compensación 20 encinos siempre verdes, de aproximadamente seis pulgadas y media, los cuales comenzaron a ser plantados en vialidades correspondientes. Además, señaló que la empresa contempla otros 90 árboles de reposición en un fraccionamiento aledaño.
El director de Medio Ambiente aclaró que este caso es distinto al de Ruba, empresa que también ha realizado compensaciones ambientales relacionadas con proyectos de construcción y trasplante de arbolado.
“Siempre vamos a estar vigilando, como dice el alcalde, que se cumplan los reglamentos, sea quien sea, en cuestión de uno o varios árboles”, afirmó.
Olache Valdez sostuvo que la compensación ambiental debe entenderse como una forma de reparar la pérdida de los servicios que prestaba un árbol y no solamente como la obligación de plantar nuevos ejemplares. En ese sentido, puso como ejemplo la jornada de reforestación realizada este sábado en el Cañón de San Lorenzo, donde se contempló la plantación de cinco mil pinos piñoneros con participación de autoridades, empresas, universidades, asociaciones civiles y voluntarios.
La actividad forma parte del programa anual de reforestación del Municipio, que busca superar los 30 mil árboles plantados este año y avanzar hacia la meta de 100 mil durante los tres años de la administración municipal.
Olache Valdez señaló que, además de las acciones de gobierno, la ciudadanía puede contribuir reportando afectaciones al arbolado o al medio ambiente para que las autoridades puedan intervenir. “Todo esto es muy importante, a través de ustedes, que nos hagan saber lugares donde a lo mejor nosotros no hemos tenido un conocimiento, y de la ciudadanía a través de sus denuncias”, expresó.