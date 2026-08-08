Saltillo pone lupa a derribo de árboles y exige reposición efectiva

En Saltillo , el derribo de un árbol por una causa justificada no significa que pueda retirarse sin más: el Municipio debe revisar previamente el ejemplar y determinar la compensación ambiental correspondiente, además de dar seguimiento a los árboles que sean plantados o trasplantados como reposición.

Emmanuel Olache Valdez, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Saltillo, explicó que fraccionadores y empresarios que requieran realizar derribos, podas o trasplantes deben notificarlo previamente a la autoridad para que se realicen las inspecciones correspondientes. El procedimiento contempla una revisión en campo, un acta y evidencia fotográfica, para posteriormente determinar la compensación de acuerdo con el reglamento vigente.

“Ahí viene la especie de cada árbol, el tamaño, la altura, cuántos debe de reponer”, explicó.

Olache Valdez señaló que no todos los árboles necesariamente deben ser derribados, pues en determinados casos es posible realizar un trasplante, siempre que el ejemplar tenga las condiciones necesarias para sobrevivir. “Para eso están nuestros expertos en arbolado, que tenga las condiciones, la salud, la altura necesaria para poder hacer que subsista”, indicó.

El funcionario destacó que el seguimiento también es importante después de realizar una reposición o trasplante, pues el objetivo es garantizar que los ejemplares sobrevivan y continúen aportando servicios ambientales. Como ejemplo, mencionó el caso de un nogal adulto ubicado en la zona norte de Saltillo, cerca de las cabañas del Nogalar, cuyo retiro fue previamente notificado a la autoridad.

De acuerdo con Olache Valdez, en este caso se recibió como compensación 20 encinos siempre verdes, de aproximadamente seis pulgadas y media, los cuales comenzaron a ser plantados en vialidades correspondientes. Además, señaló que la empresa contempla otros 90 árboles de reposición en un fraccionamiento aledaño.

El director de Medio Ambiente aclaró que este caso es distinto al de Ruba, empresa que también ha realizado compensaciones ambientales relacionadas con proyectos de construcción y trasplante de arbolado.

“Siempre vamos a estar vigilando, como dice el alcalde, que se cumplan los reglamentos, sea quien sea, en cuestión de uno o varios árboles”, afirmó.