Saltillo: recibirá la Narro congreso científico internacional sobre pastizales

El evento es organizado anualmente por la Sociedad Mexicana de Manejo de Pastizales, y en esta edición el anfitrión es el departamento de Recursos Naturales Renovables de la institución coahuilense.

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) será la sede del decimoquinto Congreso Internacional sobre Manejo de Pastizales, a realizarse del 23 al 25 de septiembre del presente año en Saltillo.

Javier Ochoa, jefe del departamento, explicó en exclusiva para VANGUARDIA que se trata de un encuentro técnico y científico que abordará no solamente los pastos, sino también el uso ganadero, recreativo y de conservación de flora y fauna.

Agregó que la edición de este año cobra mayor relevancia, ya que coincide con la declaratoria de las Naciones Unidas como el Año Internacional de los Pastizales y Pueblos Pastores a nivel global.

La iniciativa para conmemorar este año surgió a propuesta de Mongolia y otros países desde 2017, siendo aprobada por la Asamblea General tras la pandemia en congruencia con las misiones de alimentación de la FAO.

El programa del congreso contará con la presencia de nueve ponentes magistrales de alto nivel nacional e internacional en la materia.

Durante el primer día se presentará el médico veterinario peruano Enrique Michaud, coordinador global de la Alianza para los Pastizales y Pastores.

También acudirá el presidente de la Sociedad Americana de Manejo de Pastizales, John Walker, para exponer sobre el pastoreo dirigido y la toma de mejores decisiones.

A él se suma Lane Atchity, vicepresidente de la misma sociedad y representante de pueblos originarios del oeste de Estados Unidos, originario de Nuevo México.

En la segunda jornada, la investigadora de origen austriaco Elizabeth Huber-Sannwald, perteneciente al IPICYT, expondrá sobre la evolución y necesidades de la vida pastoralista en el mundo.

Especialistas mexicanos como Miguel Mellado de la UAAAN y Cecilia Zapata de la Universidad Autónoma de Tamaulipas cerrarán el día con conferencias sobre el futuro de la caprinocultura en México.

Para la última jornada se contará con las ponencias de investigadores mexicanos radicados en Texas, como Carlos Villalobos y los doctores Eduardo González, padre e hijo, de la Universidad de Sul Ross, con temas sobre fauna silvestre.

RALLY JUVENIL Y CONCURSOS NACIONALES

Además de las conferencias, el congreso será el escenario de concursos estudiantiles de identificación de plantas y la segunda edición de un examen nacional de conocimientos sobre manejo de pastizales.

En dicho examen participarán instituciones como la Universidad Autónoma de Chapingo, la de Chihuahua, de Nuevo León, de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Tamaulipas y la propia UAAAN.

Ochoa destacó como una de las actividades inéditas la realización del primer rally juvenil de educación ambiental por los pastizales, dirigido a estudiantes de preparatoria y universidad.

“Van a pasar por una serie de estaciones lúdicas de juego y aprendizaje con temas relacionados al pastizal, desde pastoreo rotacional, hasta qué hacen los escarabajos, qué hace el perrito de la pradera y la migración de las aves”, expuso.

El rally constará de aproximadamente 14 estaciones ubicadas en la cancha de fútbol americano de la universidad y no tendrá ningún costo para los participantes inscritos.