Saltillo: recibirá la Narro congreso científico internacional sobre pastizales

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    Saltillo: recibirá la Narro congreso científico internacional sobre pastizales
    La UAAAN será sede del 15.º Congreso Internacional sobre Manejo de Pastizales, que se realizará del 23 al 25 de septiembre en Saltillo. OMAR SAUCEDO

Además de ponencias el congreso tendrá un rally lúdico y concursos de conocimientos para los universitarios

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) será la sede del decimoquinto Congreso Internacional sobre Manejo de Pastizales, a realizarse del 23 al 25 de septiembre del presente año en Saltillo.

El evento es organizado anualmente por la Sociedad Mexicana de Manejo de Pastizales, y en esta edición el anfitrión es el departamento de Recursos Naturales Renovables de la institución coahuilense.

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Javier Ochoa, jefe del departamento, explicó en exclusiva para VANGUARDIA que se trata de un encuentro técnico y científico que abordará no solamente los pastos, sino también el uso ganadero, recreativo y de conservación de flora y fauna.

Agregó que la edición de este año cobra mayor relevancia, ya que coincide con la declaratoria de las Naciones Unidas como el Año Internacional de los Pastizales y Pueblos Pastores a nivel global.

La iniciativa para conmemorar este año surgió a propuesta de Mongolia y otros países desde 2017, siendo aprobada por la Asamblea General tras la pandemia en congruencia con las misiones de alimentación de la FAO.

El programa del congreso contará con la presencia de nueve ponentes magistrales de alto nivel nacional e internacional en la materia.

Durante el primer día se presentará el médico veterinario peruano Enrique Michaud, coordinador global de la Alianza para los Pastizales y Pastores.

También acudirá el presidente de la Sociedad Americana de Manejo de Pastizales, John Walker, para exponer sobre el pastoreo dirigido y la toma de mejores decisiones.

A él se suma Lane Atchity, vicepresidente de la misma sociedad y representante de pueblos originarios del oeste de Estados Unidos, originario de Nuevo México.

En la segunda jornada, la investigadora de origen austriaco Elizabeth Huber-Sannwald, perteneciente al IPICYT, expondrá sobre la evolución y necesidades de la vida pastoralista en el mundo.

Especialistas mexicanos como Miguel Mellado de la UAAAN y Cecilia Zapata de la Universidad Autónoma de Tamaulipas cerrarán el día con conferencias sobre el futuro de la caprinocultura en México.

Para la última jornada se contará con las ponencias de investigadores mexicanos radicados en Texas, como Carlos Villalobos y los doctores Eduardo González, padre e hijo, de la Universidad de Sul Ross, con temas sobre fauna silvestre.

RALLY JUVENIL Y CONCURSOS NACIONALES

Además de las conferencias, el congreso será el escenario de concursos estudiantiles de identificación de plantas y la segunda edición de un examen nacional de conocimientos sobre manejo de pastizales.

En dicho examen participarán instituciones como la Universidad Autónoma de Chapingo, la de Chihuahua, de Nuevo León, de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Tamaulipas y la propia UAAAN.

Ochoa destacó como una de las actividades inéditas la realización del primer rally juvenil de educación ambiental por los pastizales, dirigido a estudiantes de preparatoria y universidad.

“Van a pasar por una serie de estaciones lúdicas de juego y aprendizaje con temas relacionados al pastizal, desde pastoreo rotacional, hasta qué hacen los escarabajos, qué hace el perrito de la pradera y la migración de las aves”, expuso.

El rally constará de aproximadamente 14 estaciones ubicadas en la cancha de fútbol americano de la universidad y no tendrá ningún costo para los participantes inscritos.

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ACCESO ABIERTO A TODO PÚBLICO

El jefe de departamento aclaró que el congreso mantiene sus puertas abiertas para las personas de la sociedad saltillense o de Coahuila que deseen asistir, aunque se cobran 400 para quien desee obtener un certificado de participación.

“Necesitamos llegar a otros públicos como es el público joven, el público a veces no académico, o a lo mejor los futuros académicos y manejadores de pastizales”, comentó.

El evento también contará con una zona comercial frente al área de La Gloria, ofreciendo información y productos en venta de socios con relaciones con los ecosistemas del pastizal.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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