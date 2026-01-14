Saltillo: UAdeC abren inscripciones para Laboratorio de Ensayo Literario

SALTILLO, COAH.- Con el objetivo de impulsar la creación literaria y el análisis crítico de la escritura personal, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y el Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López”, invita al Laboratorio de Ensayo Literario, que será impartido por la escritora y académica Elsa Tamez.

El laboratorio dará inicio el martes 20 de enero de 2026 y constará de cuatro sesiones, programadas para los días 20 y 27 de enero, así como el 3 y 10 de febrero, en un horario de 17:00 a 19:00 horas. Las actividades se realizarán en las instalaciones del Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López”, ubicado en la calle Ramos Arizpe número 229, en el Centro Histórico de Saltillo.

Esta actividad propone un acercamiento al ensayo literario íntimo o personal, a partir de la lectura crítica y la realización de ejercicios de escritura, con el propósito de que las y los participantes exploren este género desde una perspectiva reflexiva y creativa. Durante las sesiones se abordarán temas como qué es el ensayo literario personal y cuáles son sus principales diferencias con otras formas ensayísticas.

Como parte del programa, se realizará un recorrido por la obra de ensayistas mexicanas del siglo XX hasta llegar a autoras contemporáneas, con el fin de contextualizar el desarrollo del género y reconocer la diversidad de voces y enfoques que existen en la literatura nacional.

El laboratorio estará a cargo de la escritora, editora, investigadora y docente saltillense Elsa Tamez, quien cuenta con Doctorado en Estudios Latinoamericanos y un diplomado en Escritura Creativa por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de una maestría en Metodología de la Investigación y la Licenciatura en Letras Españolas por la UAdeC. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Nacional de Colombia y en University College London, y su trabajo literario se centra en la poesía y el ensayo, mientras que en el ámbito académico investiga desde los feminismos decoloniales y la teoría queer.

La inscripción al laboratorio tiene un costo de 350 pesos, y el costo total del programa es de mil pesos. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al Recinto Cultural “Aurora Morales de López” al teléfono (844) 410 32 03 o consultar la página de Facebook “Recinto Aurora Morales de López”.