UAdeC prevé 24 mil fichas y ampliación de matrícula en proceso de admisión

La Universidad Autónoma de Coahuila avanza en tiempo y forma con su proceso de admisión para el próximo ciclo escolar, con una expectativa de alrededor de 24 mil fichas y un incremento moderado en la matrícula, informó el rector, Octavio Pimentel.

Comentó que el objetivo es “ampliar la matrícula de manera responsable”. “Estoy esperando alrededor de 24 mil fichas y mi proyecto sería ampliar otra vez a mil 500 alumnos más la matrícula, es decir, un 2 por ciento”, indicó.

Precisó que el proceso se ha desarrollado sin contratiempos y que el examen de admisión será presencial, particularmente en los niveles y carreras con mayor demanda. “Vamos en tiempo, en forma y va a ser examen presencial”, afirmó.

Agregó que las ingenierías concentran actualmente la mayor demanda, al tratarse de áreas que pasaron de ser consideradas “del futuro” a necesidades del presente. En el área de la salud, detalló que las carreras más solicitadas son Psicología, Odontología y Trabajo Social.

REFUERZAN ATENCIÓN A SALUD MENTAL

En paralelo al proceso de admisión, el rector informó que la UAdeC trabaja en la implementación de un programa integral de salud mental, enfocado en la identificación, atención, contención y seguimiento de estudiantes, docentes y trabajadores. “Estamos estableciendo un programa de salud mental que implica identificación, atención, contención y seguimiento”, explicó.

Detalló que el programa se implementa de manera coordinada en las tres unidades de la universidad, con enlaces en cada escuela y facultad, y con apoyo de las áreas de Psicología, Enfermería, Medicina y Trabajo Social. “Canalizaremos directamente con las escuelas de psicología y las unidades de enfermería o medicina cuando se requiera”, dijo.

Sobre los principales problemas detectados, señaló que la ansiedad es el factor predominante entre el alumnado. “Lo que más tenemos es ansiedad, mucha ansiedad, derivada de la incertidumbre”, afirmó.

Atribuyó este fenómeno, en gran medida, a los efectos posteriores a la pandemia, que modificaron la forma en que los jóvenes se relacionan y enfrentan los entornos académicos. “Hay jóvenes que hicieron su bachillerato completamente en casa y eso les generó inseguridad cuando llegan a la licenciatura”, explicó.

Finalmente, hizo un llamado a los estudiantes a expresar sus emociones y solicitar apoyo cuando lo necesiten. “Que se acerquen a la universidad, a sus docentes, tutores o a los departamentos correspondientes; aquí podemos ayudarles y canalizarlos”, afirmó.