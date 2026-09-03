Saltillo: UAdeC presenta cartelera cultural de septiembre; habrá conciertos, danza, cine, teatro y exposiciones

Con conciertos, exposiciones, danza, teatro, cine, literatura y talleres, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) dio a conocer su cartelera cultural para septiembre, con actividades dirigidas tanto a la comunidad universitaria como al público en general en las unidades Sureste, Norte y Laguna. La programación, difundida por la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, comenzó el miércoles 2 de septiembre y se extenderá prácticamente hasta el cierre del mes, con actividades en Saltillo, Arteaga, Monclova y Torreón.

UNIDAD SURESTE En Saltillo, la agenda arrancó el miércoles 2 con el concierto de percusiones “Ritmos en el Desierto”, a cargo de alumnos de la Escuela Superior de Música, en la Sala “Carmen Aguirre de Fuentes”. Para este jueves 3, a las 19:00 horas, está programada la exposición de cerámica “De esta tierra”, de Rafael Yáñez y Mariela Gutiérrez, en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario. A la misma hora comenzará el ciclo de cine mexicano “Época de Oro”, en el Recinto Cultural “Aurora Morales de López”, con funciones también los días 10, 17 y 24 de septiembre. Los sábados 5, 12, 19 y 26 de septiembre, a las 10:00 horas, se impartirá el taller de técnicas de pintura “Creando Arte”, a cargo de Juan Antonio Peña, en la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural de la Unidad Camporredondo. Los interesados pueden solicitar información al 844 105 5134.

El martes 8, a las 9:00 horas, llegará la exposición itinerante “Joyas de la Pinacoteca” a la Sala de Usos Múltiples del Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo”. Una hora después, a las 10:00, se presentará el libro “La inútil belleza”, de Christian Luna, en el Auditorio de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades. La agenda continuará el miércoles 9, a las 11:00 horas, con un concierto de música mexicana de la Banda de Música del Estado de Coahuila en la Infoteca Campus Arteaga, como parte de las actividades por su décimo aniversario. Ese mismo día, a las 19:00 horas, alumnos de la Escuela Superior de Música ofrecerán un concierto de música de cámara en la Sala “Carmen Aguirre de Fuentes”. Para el jueves 10, a las 10:00 horas, se realizará “Ínsula Barataría”, un remate de libros editados por la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, en la explanada de la Unidad Camporredondo. A las 17:00 horas se llevará a cabo el Desfile de Bienvenida “Lobos 2026”, con salida desde el Campo de Béisbol “Ramón Mendoza”. El jueves 17, a las 20:00 horas, el Coro Universitario Lobos UAdeC y Ópera de Coahuila presentarán el concierto “Un siglo de música mexicana” en la explanada de Rectoría. La actividad será gratuita. La programación continuará el miércoles 23, a las 19:00 horas, con un Concierto Mexicano encabezado por Marco Antonio Guzmán Pedraza y alumnos de la Escuela Superior de Música, en la Sala “Carmen Aguirre de Fuentes”. El jueves 24, a las 12:00 horas, se presentará la obra de danza contemporánea “Devorar nuestros días”, con Luis Javier Alvarado, Vanessa Dávila y Damián Cavazos, en el Auditorio del Ágora Carolina. Ese mismo día, a las 12:00 horas, el maestro Eliezer Jauregui Arrazate presentará el concierto de clavecín “El Clave Bien Temperado - Integral - Parte III” en el Auditorio de la Escuela Superior de Música de la UAdeC, Campus Arteaga. El viernes 25, también a las 12:00 horas, se realizará el encuentro de fotografía, cine e innovación visual Sony Be Alpha Coahuila 2026, con Erik Vicino y Sandra De Silva De La Torre, en el Salón Centenario de la Facultad de Artes Plásticas “Prof. Rubén Herrera”, en Arteaga. Como parte del Tercer Festival de Piano “Gerardo González”, el lunes 28, a las 13:00 horas, se realizará un recital con el maestro Martín Alcocer en el Auditorio de la Escuela Superior de Música, Campus Arteaga. El martes 29, a las 19:00 horas, el Centro Cultural Casa Purcell recibirá la ponencia-recital “Sonatas y música mexicana”, presentada por integrantes de la Academia de Piano de la Escuela Superior de Música.

Para el miércoles 30, a las 19:00 horas, está previsto otro recital de piano, ahora con Aarón Abinadí Martínez Hernández, en el Auditorio de la Escuela Superior de Música, Campus Arteaga. A la misma hora se realizará el Concierto de Ganadores del Tercer Concurso Interno de Piano “Gerardo González”, en la Sala “Carmen Aguirre de Fuentes”. UNIDAD NORTE En la Unidad Norte, el taller de lectura “Lobitos Lectores”, impartido por Sofía Garay, se programó para los miércoles 2, 9, 16, 23 y 30 de septiembre, a las 12:00 horas, en la Sala Audiovisual de la Escuela de Bachilleres “Prof. Ladislao Farías Campos”. Este jueves 3, a las 10:30 horas, el mismo plantel será sede del Concurso de Canto “Voces con Historia”. Los días viernes 4 y sábado 5, a las 17:00 y 20:00 horas, se presentará la comedia musical “¡Qué Plantón!”, de Memo Méndez y Marina del Campo, en el Teatro de Cámara “César Luna Lastra”. La producción estará a cargo de Stage Lab y la entrada será libre. El viernes 11, a las 10:00 horas, la Escuela de Bachilleres “Prof. Ladislao Farías Campos” realizará el Concurso de Personificación de Héroes de la Independencia “¡Vive la Historia!” y el Grito de Independencia, como parte de las actividades alusivas a las fiestas patrias. Para el viernes 18, a las 20:00 horas, está programada la obra de danza contemporánea “Devorar nuestros días”, con Luis Javier Alvarado, Vanessa Dávila y Damián Cavazos, en el Teatro de Cámara “César Luna Lastra”. UNIDAD LAGUNA En Torreón, la programación contempla para este jueves 3, a las 10:00 horas, un concierto con la Camerata de Coahuila, dirigida por Ethan Eager, en el Auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración.

El miércoles 9, a las 11:00 horas, Ángel Reyna encabezará la visita guiada “De la mano del arte” en la Galería de Difusión Cultural de la Unidad Laguna. El jueves 17, a las 10:00 horas, se desarrollará el encuentro Sony Be Alpha Coahuila, dedicado a la fotografía, el cine y la innovación visual, con Erik Vicino y Sandra De Silva De La Torre, en el Centro Cultural Universitario “Braulio Fernández Aguirre”. El miércoles 23, a las 11:00 horas, Alfredo Castro Muñoz presentará el libro “Los Abducidos” en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Unidad Laguna. La agenda de esta Unidad contempla además para el martes 29, a las 11:00 horas, la visita guiada “De la mano del norte”, a cargo de Marian Venegas y Gabriela Herrera, en la Infoteca “León Felipe”. TALLERES Y PROGRAMAS PERMANENTES Además de las actividades con fecha específica, la UAdeC mantiene durante el semestre agosto-diciembre sus Talleres Artísticos, entre ellos baile moderno infantil y juvenil, ritmos latinos, zumba, pintura, danza folclórica, canto, guitarra, danza árabe, piano, teatro y danza clásica. Las actividades se desarrollan en el Departamento de Formación Artística, ubicado en el bulevar Venustiano Carranza 2143. También se encuentra abierta la inscripción al taller “The Show Maker”, impartido por César Alonso Valdés, dirigido a estudiantes de la UAdeC y público en general para el desarrollo, dirección y financiamiento de proyectos culturales. Las clases serán presenciales una vez por semana en la Unidad Camporredondo. Otro de los talleres anunciados es “Terror en plastilina”, también impartido por César Alonso, enfocado en técnicas de modelado, diseño y creación de personajes. Se realizará dos veces por semana durante el semestre septiembre-noviembre y tendrá una cuota de recuperación de 500 pesos.

La Universidad informó además que durante septiembre se transmitirán los martes 8, 22 y 29, a las 16:00 horas, emisiones del programa “Salvaguarda”, dedicado a temas de patrimonio cultural, a través de Radio Universidad, en el 104.1 FM en Saltillo y 89.5 FM en Torreón, además de su señal por internet. Los jueves del mes, a las 12:00 horas, se transmitirá también “Lobos al Aire”, programa de la Coordinación de Unidad Sureste. Para consultar detalles de las actividades de la Unidad Sureste, la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural puso a disposición los teléfonos 844 410 2362 y 844 410 2482, además de sus perfiles DpcUAdeC en Facebook y @dpcuadec en Instagram. Sus instalaciones se encuentran en el Edificio F de la Unidad Camporredondo. En la Unidad Norte se puede solicitar información al 866 649 6030 y mediante la página de Facebook de la Coordinación Unidad Norte, mientras que para la Unidad Laguna está disponible el teléfono 871 729 3201 y las redes sociales oficiales de UAdeC Unidad Laguna.

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