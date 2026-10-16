¡A sacar cobijas y calentadores! Segundo frente frío traerá lluvias y torbellinos; Saltillo bajará hasta 4°

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    ¡A sacar cobijas y calentadores! Segundo frente frío traerá lluvias y torbellinos; Saltillo bajará hasta 4°
    Protección Civil recomienda revisar los calentadores y evitar sobrecargas eléctricas. FREEPIK

El SMN prevé un descenso drástico de temperatura desde este viernes; Protección Civil emitió recomendaciones por lluvias, viento y granizo

Saltillo vivirá el primer descenso drástico de temperatura de la temporada, además del pronóstico de lluvias para todo el fin de semana, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El frente frío número 2 afectará a Coahuila con lluvias intensas, rachas fuertes de viento, tormentas eléctricas, granizo y probabilidad de torbellinos.

El sistema frontal está impulsado por una masa de aire polar proveniente de Estados Unidos, por lo que las temperaturas tendrán cambios drásticos, especialmente en la región sureste de Coahuila, donde se ubican Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe.

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De acuerdo con el SMN, los cambios comenzarán a las 5 de la tarde de este viernes, cuando el termómetro baje. Para las 9 de la noche se esperan temperaturas de 8 a 9 grados centígrados. El sábado, la región amanecerá con 4 grados entre las 5 y las 8 de la mañana, y alcanzará una máxima de 13 grados durante el día.

En las regiones Centro y Norte de Coahuila también habrá descenso, con mínimas de 9 grados y máximas de 17 grados. Este sería el primer frente frío de siete pronosticados para octubre; para el total de la temporada faltarían otros 53.

La Subdirección de Protección Civil de Coahuila informó que mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones y coordinación con las unidades municipales para dar seguimiento a los sistemas atmosféricos y fortalecer las acciones preventivas.

$!Ante el frío, el uso de calefacción debe ser con precaución y en espacios ventilados.
Ante el frío, el uso de calefacción debe ser con precaución y en espacios ventilados. FREEPIK

Además, emitió las siguientes recomendaciones:

—Evitar cruzar ríos, arroyos, vados y calles inundadas.

—No intentar atravesar corrientes de agua, a pie o en vehículo.

—Asegurar láminas, lonas, muebles y objetos que puedan desprenderse por las rachas de viento.

—Durante tormentas eléctricas, resguardarse en un lugar seguro y evitar permanecer bajo árboles o cerca de estructuras inestables.

—Si se observa la formación de un torbellino, resguardarse de inmediato en una construcción sólida, alejarse de ventanas y permanecer en la parte más baja y protegida.

—Conducir con precaución, reducir la velocidad y mantener distancia segura entre vehículos.

—Mantenerse informado por canales oficiales del SMN, la Subsecretaría de Protección Civil y las autoridades municipales.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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