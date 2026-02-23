¡A segundos de la tragedia! Rescatan a sexagenaria al borde de un barranco en Arteaga

Saltillo
/ 23 febrero 2026
    ¡A segundos de la tragedia! Rescatan a sexagenaria al borde de un barranco en Arteaga
    Elementos municipales aseguraron el vehículo con una banda de nailon para impedir que cayera al barranco. CORTESÍA

La mujer solicitó auxilio luego de que su vehículo quedara en una posición inestable, inclinado hacia un desnivel en el paraje Las Flores, con riesgo de volcar

Una llamada de auxilio movilizó a corporaciones municipales la noche de ayer 22 de febrero en la zona serrana de Arteaga, luego de que un automóvil quedara al filo de un barranco en el ejido San Antonio de las Alazanas.

El incidente se registró a las 21:23 horas en el paraje conocido como Las Flores, donde una mujer de 62 años reportó que su vehículo permanecía en una posición inestable, con riesgo inminente de caer hacia un desnivel pronunciado. La conductora, originaria de Saltillo, alertó a las autoridades al percatarse de que la unidad podía volcar en cualquier momento.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza judicialización por fraudes en agencia de viajes y financiera tras cateos en Saltillo

Al sitio se desplazaron las patrullas 6520 y 6521 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Arteaga. El operativo fue encabezado por el oficial Laureano Ibarra Manuel Gerardo, acompañado por tres elementos, quienes evaluaron la escena y confirmaron que el automóvil estaba inclinado hacia su costado izquierdo, a escasos metros del vacío.

Ante el peligro de que la unidad se precipitara, los agentes implementaron maniobras de aseguramiento. Utilizaron una banda de nailon que fue anclada a una de las patrullas para estabilizar el vehículo y evitar que se deslizara por la pendiente. Las acciones se desarrollaron durante varios minutos, mientras se mantenía comunicación con la conductora para que permaneciera en una zona segura.

El terreno, caracterizado por caminos estrechos y pendientes pronunciadas, complicó las labores. Sin embargo, tras el trabajo coordinado, los oficiales lograron fijar el automóvil y colocarlo en un punto firme, alejándolo del borde del barranco.

De acuerdo con el reporte oficial, la mujer no sufrió lesiones y no fue necesario el traslado a un hospital. El percance concluyó sin daños mayores, aunque la situación fue considerada de alto riesgo debido a las condiciones del lugar.

El hecho evidenció nuevamente los peligros que representan las vialidades rurales en la sierra de Arteaga, especialmente durante horarios nocturnos. La rápida intervención policial evitó que el incidente derivara en un accidente de consecuencias fatales.

