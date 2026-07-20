Abandona camioneta tras derribar reja y estrellarse contra un árbol en el periférico LEA, en Saltillo

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    Abandona camioneta tras derribar reja y estrellarse contra un árbol en el periférico LEA, en Saltillo
    El vehículo subió a la banqueta, derribó una reja perimetral y terminó estrellado contra un árbol. MARTÍN ROJAS

El percance ocurrió sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Valle Dorado

Un conductor protagonizó un aparatoso accidente la noche del domingo, luego de perder el control de la camioneta que conducía presuntamente a exceso de velocidad sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez. Tras el impacto, derribó una reja perimetral, se estrelló contra un árbol y posteriormente abandonó la unidad para escapar a pie.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas, cuando el responsable circulaba en una camioneta Ford sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, en dirección de norte a sur. Al llegar a la altura del puente vehicular ubicado frente a la colonia Valle Dorado, impactó el cordón cuneta que divide los carriles, lo que ocasionó que perdiera el control del volante.

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Tras el primer impacto, la camioneta salió proyectada hacia su lado derecho, subió a la banqueta, derribó una sección de la reja perimetral de un predio y finalmente se estrelló contra la base de un árbol tipo pirul, ocasionando cuantiosos daños materiales tanto en la unidad como en la infraestructura.

$!Presuntamente, el responsable circulaba a exceso de velocidad al momento del accidente.
Presuntamente, el responsable circulaba a exceso de velocidad al momento del accidente. MARTÍN ROJAS

Después del choque, el conductor intentó huir a bordo del vehículo e incluso realizó maniobras en reversa para retirarse del sitio. No obstante, debido a que una de las llantas y el eje delantero quedaron completamente destruidos, la camioneta ya no pudo avanzar.

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Al verse imposibilitado para continuar la marcha, el responsable descendió de la unidad y escapó a pie antes de la llegada de las autoridades, dejando el vehículo abandonado en el lugar.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente, asegurar la camioneta y realizar el peritaje correspondiente. Asimismo, iniciaron las investigaciones para identificar y localizar al conductor, quien deberá responder por los daños ocasionados.

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