Abandona camioneta tras derribar reja y estrellarse contra un árbol en el periférico LEA, en Saltillo

Un conductor protagonizó un aparatoso accidente la noche del domingo, luego de perder el control de la camioneta que conducía presuntamente a exceso de velocidad sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez. Tras el impacto, derribó una reja perimetral, se estrelló contra un árbol y posteriormente abandonó la unidad para escapar a pie.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas, cuando el responsable circulaba en una camioneta Ford sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, en dirección de norte a sur. Al llegar a la altura del puente vehicular ubicado frente a la colonia Valle Dorado, impactó el cordón cuneta que divide los carriles, lo que ocasionó que perdiera el control del volante.