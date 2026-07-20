Abandona camioneta tras derribar reja y estrellarse contra un árbol en el periférico LEA, en Saltillo
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El percance ocurrió sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Valle Dorado
Un conductor protagonizó un aparatoso accidente la noche del domingo, luego de perder el control de la camioneta que conducía presuntamente a exceso de velocidad sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez. Tras el impacto, derribó una reja perimetral, se estrelló contra un árbol y posteriormente abandonó la unidad para escapar a pie.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas, cuando el responsable circulaba en una camioneta Ford sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, en dirección de norte a sur. Al llegar a la altura del puente vehicular ubicado frente a la colonia Valle Dorado, impactó el cordón cuneta que divide los carriles, lo que ocasionó que perdiera el control del volante.
Tras el primer impacto, la camioneta salió proyectada hacia su lado derecho, subió a la banqueta, derribó una sección de la reja perimetral de un predio y finalmente se estrelló contra la base de un árbol tipo pirul, ocasionando cuantiosos daños materiales tanto en la unidad como en la infraestructura.
Después del choque, el conductor intentó huir a bordo del vehículo e incluso realizó maniobras en reversa para retirarse del sitio. No obstante, debido a que una de las llantas y el eje delantero quedaron completamente destruidos, la camioneta ya no pudo avanzar.
Al verse imposibilitado para continuar la marcha, el responsable descendió de la unidad y escapó a pie antes de la llegada de las autoridades, dejando el vehículo abandonado en el lugar.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente, asegurar la camioneta y realizar el peritaje correspondiente. Asimismo, iniciaron las investigaciones para identificar y localizar al conductor, quien deberá responder por los daños ocasionados.