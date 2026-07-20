Saltillo: fuerte incendio arrasa predio con vehículos en desuso en la Gustavo Espinoza Mireles

Un intenso incendio provocó la movilización de los cuerpos de emergencia, luego de que a través de redes sociales se reportara un fuerte siniestro en un predio ubicado en la colonia Gustavo Espinoza Mireles. Los hechos se registraron alrededor de las 23:50 horas, cuando al sistema de emergencias 911 ingresó un reporte que alertaba sobre un incendio en un negocio ubicado en el cruce de las calles Pablo L. Sidar y Rancho de Peña.

En un principio se informó que el establecimiento afectado era un negocio de venta de ropa de paca; sin embargo, al arribar al sitio, elementos del Cuerpo de Bomberos confirmaron que las llamas consumían un predio utilizado como yonke, donde se encontraban varios vehículos en desuso. Los bomberos ingresaron al inmueble a través de un portón que ya se encontraba dañado por el fuego e iniciaron las maniobras para sofocar el incendio y evitar que se propagara a predios aledaños.

Tras varios minutos de intensas labores, el siniestro fue controlado y liquidado, reportándose únicamente daños materiales, ya que no había personas al interior del lugar.

Respecto al negocio que inicialmente se creyó afectado, las autoridades informaron que únicamente presentó daños en la barda trasera, la cual colinda con el predio donde se registró el incendio.

Elementos de Protección Civil también acudieron al sitio para realizar la inspección correspondiente y evaluar los daños. Al no localizar al propietario del inmueble, colocaron sellos de clausura de manera preventiva. Sobre las causas del incendio, las autoridades señalaron que aún se desconocen y serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes, aunque no se descarta que el fuego haya sido provocado.