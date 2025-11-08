Dormita mujer al volante y termina volcada tras chocar puente peatonal, en Saltillo
La conductora perdió el control al circular sobre la lateral del periférico Luis Echeverría, lo que movilizó a automovilistas y a Tránsito Municipal durante la madrugada
Una mujer que conducía un automóvil Dodge Attitude presuntamente dormitó al volante, lo que ocasionó que se impactara contra la base de un puente peatonal y posteriormente volcara, a la altura de la colonia Jardines del Lago, en Saltillo.
Fue alrededor de las 03:30 horas cuando la conductora transitaba por la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, en dirección de norte a sur, a bordo de un Dodge Attitude.
Presuntamente, metros antes de la intersección con el bulevar Jesús Valdés Sánchez, la mujer fue vencida por el sueño, lo que provocó que perdiera el control y se estrellara contra la base del puente peatonal, utilizándola prácticamente como rampa hasta terminar volcada sobre su costado derecho.
Automovilistas que pasaban por la zona detuvieron su marcha para auxiliar a la mujer, quien por fortuna logró salir por su propio pie.
Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido.
La conductora indicó desconocer lo que sucedió, mencionando que únicamente recuerda el momento en que ya se encontraba volcada dentro de la unidad.
Finalmente, el automóvil fue remolcado mediante una grúa hacia un corralón, donde permanecerá hasta que se cubran los daños ocasionados.