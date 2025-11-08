Dormita mujer al volante y termina volcada tras chocar puente peatonal, en Saltillo

Una mujer que conducía un automóvil Dodge Attitude presuntamente dormitó al volante, lo que ocasionó que se impactara contra la base de un puente peatonal y posteriormente volcara, a la altura de la colonia Jardines del Lago, en Saltillo.

Fue alrededor de las 03:30 horas cuando la conductora transitaba por la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, en dirección de norte a sur, a bordo de un Dodge Attitude.

