Abre Saltillo convocatoria de Participa 2026; ciudadanos decidirán destino de 17.5 mdp

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que se encuentra abierto el proceso de postulación de proyectos del programa Participa Saltillo 2026, mecanismo mediante el cual la ciudadanía podrá definir obras y acciones prioritarias en sus sectores.

Como parte de un precedente en la actual administración, el Gobierno Municipal trabaja bajo el esquema de presupuesto participativo, destinando el tres por ciento de la recaudación programada del impuesto predial a iniciativas propuestas y votadas por la población.

17.5 MDP PARA PROYECTOS CIUDADANOS

La contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, detalló que para 2026 el presupuesto asignado supera los 17.5 millones de pesos, lo que representa 1.94 millones de pesos para cada uno de los nueve sectores de la ciudad: Centro, Norponiente, Norte, Oriente, Oriente Extremo, Poniente, Rural, Suroriente y Surponiente.

La funcionaria explicó que el proceso de registro de propuestas estará abierto hasta el 17 de marzo a través del portal oficial https://participa.saltillo.gob.mx/.

Los proyectos podrán presentarse en cuatro rubros estratégicos: desarrollo y mejora de infraestructura urbana; desarrollo comunitario, social y humano; desarrollo municipal; y servicios públicos.

UNIVERSIDADES, EJE DE DIFUSIÓN Y COCREACIÓN

Como parte de la estrategia de socialización, el Ayuntamiento impulsa jornadas informativas en universidades de la ciudad, donde se desarrollan talleres de cocreación, mesas de trabajo, identificación de áreas de oportunidad y orientación técnica para la correcta integración de propuestas.

El objetivo, señaló Peña Aguirre, es fortalecer la participación informada y garantizar que los proyectos cumplan con criterios técnicos y de viabilidad desde su concepción.

Una vez concluida la etapa de postulación, del 18 al 31 de marzo se llevará a cabo la prevalidación y evaluación de factibilidad de cada proyecto.

Posteriormente, del 1 al 30 de abril, la ciudadanía podrá votar por las propuestas que considere más convenientes para su sector. Los proyectos ganadores se darán a conocer el 4 de mayo, fecha en la que iniciará su ejecución.

PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

El alcalde Javier Díaz González subrayó que este modelo consolida una administración abierta y cercana a la gente, al permitir que sean las y los ciudadanos quienes definan el destino de una parte del recurso público.

Con Participa Saltillo 2026, el municipio fortalece los mecanismos de corresponsabilidad social y transparencia en la asignación presupuestal, promoviendo una gestión con mayor involucramiento comunitario.