Abre Saltillo convocatoria de Participa 2026; ciudadanos decidirán destino de 17.5 mdp

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 19 febrero 2026
    Abre Saltillo convocatoria de Participa 2026; ciudadanos decidirán destino de 17.5 mdp
    El alcalde Javier Díaz González anunció la apertura del proceso de postulación de Participa Saltillo 2026. ESPECIAL

El Municipio destinará el 3% del predial a proyectos ciudadanos. La postulación cierra el 17 de marzo y la votación será en abril

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que se encuentra abierto el proceso de postulación de proyectos del programa Participa Saltillo 2026, mecanismo mediante el cual la ciudadanía podrá definir obras y acciones prioritarias en sus sectores.

Como parte de un precedente en la actual administración, el Gobierno Municipal trabaja bajo el esquema de presupuesto participativo, destinando el tres por ciento de la recaudación programada del impuesto predial a iniciativas propuestas y votadas por la población.

TE PUEDE INTERESAR: Aguas de Saltillo integrará segundo binomio canino para detección de fugas

17.5 MDP PARA PROYECTOS CIUDADANOS

La contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, detalló que para 2026 el presupuesto asignado supera los 17.5 millones de pesos, lo que representa 1.94 millones de pesos para cada uno de los nueve sectores de la ciudad: Centro, Norponiente, Norte, Oriente, Oriente Extremo, Poniente, Rural, Suroriente y Surponiente.

La funcionaria explicó que el proceso de registro de propuestas estará abierto hasta el 17 de marzo a través del portal oficial https://participa.saltillo.gob.mx/.

Los proyectos podrán presentarse en cuatro rubros estratégicos: desarrollo y mejora de infraestructura urbana; desarrollo comunitario, social y humano; desarrollo municipal; y servicios públicos.

UNIVERSIDADES, EJE DE DIFUSIÓN Y COCREACIÓN

Como parte de la estrategia de socialización, el Ayuntamiento impulsa jornadas informativas en universidades de la ciudad, donde se desarrollan talleres de cocreación, mesas de trabajo, identificación de áreas de oportunidad y orientación técnica para la correcta integración de propuestas.

El objetivo, señaló Peña Aguirre, es fortalecer la participación informada y garantizar que los proyectos cumplan con criterios técnicos y de viabilidad desde su concepción.

Una vez concluida la etapa de postulación, del 18 al 31 de marzo se llevará a cabo la prevalidación y evaluación de factibilidad de cada proyecto.

Posteriormente, del 1 al 30 de abril, la ciudadanía podrá votar por las propuestas que considere más convenientes para su sector. Los proyectos ganadores se darán a conocer el 4 de mayo, fecha en la que iniciará su ejecución.

TE PUEDE INTERESAR: SICT instalará Mesas de Atención Social en Coahuila por Tren Saltillo - Monterrey

PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

El alcalde Javier Díaz González subrayó que este modelo consolida una administración abierta y cercana a la gente, al permitir que sean las y los ciudadanos quienes definan el destino de una parte del recurso público.

Con Participa Saltillo 2026, el municipio fortalece los mecanismos de corresponsabilidad social y transparencia en la asignación presupuestal, promoviendo una gestión con mayor involucramiento comunitario.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


inversiones
obras públicas

Localizaciones


Saltillo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Secretaría de Salud dio a conocer que brigadas saldrán a las calles a vacunar contra el dengue y el sarampión; las rutas serán dadas a conocer a través de las redes sociales.

Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila
El Cefereso Número 18, en Ramos Arizpe, enfrenta 29 carpetas de investigación abiertas por la CNDH por presuntas afectaciones a derechos de internos.

Abre CNDH 29 indagatorias por presuntas violaciones a derechs humanos de reos del Cefereso de Ramos Arizpe
Octavio Pimentel afirmó que en la Universidad Autónoma de Coahuila no hay personas que cobran sin trabajar.

‘No hay aviadores en la Universidad Autónoma de Coahuila’: rector
Salud estatal reforzó la estrategia con 80 mil dosis disponibles y la incorporación de 100 enfermeras y enfermeros a brigadas móviles.

Aumentan a 46 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; despliegan 80 mil vacunas
Señalaron que estas tendencias son influenciadas por el uso excesivo de la tecnología y las redes sociales.

Iglesias evangélicas en Coahuila llaman a fortalecer valores ante fenómeno ‘Therian’
El alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció un paquete de más de 150 obras para 2026 en distintos sectores de Monclova.

Proyectan más de 150 obras en Monclova durante 2026 con respaldo estatal
Las cuadrillas aumentaron de siete a 17 para atender con mayor rapidez los reportes ciudadanos en distintos puntos de la ciudad.

Refuerzan mantenimiento vial en distintos sectores de Saltillo

Ley AMLO

Ley AMLO