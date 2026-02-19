SICT instalará Mesas de Atención Social en Coahuila por Tren Saltillo - Monterrey
Buscará atender inquietudes ciudadanas derivadas de las obras ferroviarias como polvo y ruido, en las que se involucrarán a los municipios y otras dependencias
Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó la mañana de este jueves que se instalarán Mesas de Atención Social en Coahuila, en el marco de la construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo.
En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Núñez López detalló que estas mesas se reúnen semanalmente para atender las inquietudes que surgen por las obras.
Núñez López señaló que, por instrucciones de la Presidenta, se han construido estas Mesas de Atención Social que encabezan desde el Gobierno Federal. Destacó que en estas reuniones les acompañan de manera permanente los gobiernos estatales a través de sus Secretarías de Gobierno y sus Secretarías de Obra.
Explicó que los trabajos ya iniciaron en diversas partes del país y esta condición ha empezado a generar algunas inquietudes y algunas molestias que son naturales y que acompañan a cualquier obra.
Señaló que estas situaciones se presentan desde una obra en casa hasta proyectos del tamaño de los que se realizan actualmente en el territorio nacional.
En el caso del tramo Saltillo-Nuevo Laredo, el funcionario federal indicó que se encuentran en el proceso de instalar formalmente la Mesa Social de Atención para el caso de Coahuila.
Precisó que también se integran los municipios por donde ya se está trabajando y se tienen avances de la obra ferroviaria.
Respecto al tramo que involucra al norte del país, señaló que en Nuevo León y Tamaulipas seguramente se instalarán dos o tres mesas. Explicó que esto se debe principalmente a la cantidad de kilómetros que abarca ese tramo específico de la obra ferroviaria.
ATENCIÓN COORDINADA CON MUNICIPIOS
El funcionario federal destacó que las reuniones semanales permiten que los ayuntamientos cuenten con información actualizada sobre el programa de obra.
“Eso también nos facilita informarle a la ciudadanía cuándo vamos a tener un cierre vial, cuándo se va a tener alguna incomodidad extra por la realización de la obra”, expuso.
Hasta la fecha, la SICT ha llevado a cabo 49 reuniones de este tipo en diferentes regiones. Núñez López detalló que ya cuentan con trabajo y convenios firmados con seis entidades federativas y con 41 municipios por donde pasan los trazos de los trenes de pasajeros.
Mencionó que existe una mesa instalada por cada entidad federativa en cada trazo del proyecto. Citó como ejemplo el tramo AIFA-Pachuca, donde operan mesas con el Estado de México y con el estado de Hidalgo, así como en el caso de la ruta Ciudad de México-Querétaro.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS CIUDADANOS
El funcionario explicó que con estas brigadas se levantan minutas y los acuerdos se llevan posteriormente a la Mesa de Atención Social semanal. Informó que hasta el momento han realizado más de 300 caminamientos en las zonas de obra para verificar las condiciones del entorno.
Resaltó que cada minuta firmada y cada compromiso al que se llega con la comunidad cuenta con el respaldo de los tres niveles de gobierno. “Esto resulta fundamental porque en experiencias anteriores, cada autoridad acordaba por su lado algún tema con la comunidad que se veía afectada”, comentó.
Núñez López expuso que anteriormente resolver todo lo acordado de manera aislada se volvía muy complicado para las dependencias. Afirmó que ahora todas las instituciones del Gobierno de México van acompañadas por los gobiernos estatales y municipales para atender quién es responsable de cada tema.
En las 218 reuniones de seguimiento que se han efectuado, no solo participan la SICT y Sedatu. El titular de Vinculación señaló que también se convoca a dependencias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
BRIGADAS PERMANENTES EN TERRITORIO
Núñez López aclaró que estas mesas no son solo espacios que se ven una vez a la semana, sino que implican un acompañamiento territorial. “Tenemos que estar de manera permanente en territorio, atendiendo cualquier problemática”, afirmó el titular de Vinculación de la SICT ante la Presidenta.
Reconoció que la mayoría de las veces las molestias de la ciudadanía se deben al ruido, al tráfico y al polvo que generan las obras de construcción. Sin embargo, señaló que a veces surgen otras problemáticas que deben ir atendiendo de manera puntual con los vecinos.
Para estas labores, el Gobierno de la República cuenta con 12 brigadas integradas por personal de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Estas brigadas se despliegan para mantener el diálogo directo con los habitantes afectados.
“Estamos trabajando permanentemente en territorio, con el objetivo de que no se detenga la obra”, señaló Núñez López. Indicó que buscan que las inquietudes en el entorno no frenen los trabajos que realiza el Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles” o los consorcios privados.
PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES FEDERALES
A estas mesas también es invitado el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y cualquier otra institución que requiera ayudar para atender reclamos sociales. “Se les convoca a estas mesas y es en ella, donde vamos asumiendo compromisos, firmando minutas para que todo se vaya realizando”, señaló.
No obstante, Núñez López aclaró que se informa a la ciudadanía que muchos de los acuerdos serán cumplidos conforme se vaya terminando la obra. Puntualizó que no es algo que se pueda ejecutar necesariamente al mismo tiempo que se realizan los trabajos de infraestructura.
En el proceso de vinculación también intervienen la Secretaría de Gobernación, Medio Ambiente, Bienestar y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin). El funcionario agregó que se trabaja en coordinación con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.
“Nosotros agregamos siempre a Ferrocarriles Nacionales en Liquidación, que es de donde obtenemos los títulos históricos”, expuso sobre el proceso de planeación. Finalmente, mencionó que también participa el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) en la operación del proceso de liquidación ferroviaria.