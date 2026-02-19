SICT instalará Mesas de Atención Social en Coahuila por Tren Saltillo - Monterrey

Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó la mañana de este jueves que se instalarán Mesas de Atención Social en Coahuila, en el marco de la construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Núñez López detalló que estas mesas se reúnen semanalmente para atender las inquietudes que surgen por las obras.

Núñez López señaló que, por instrucciones de la Presidenta, se han construido estas Mesas de Atención Social que encabezan desde el Gobierno Federal. Destacó que en estas reuniones les acompañan de manera permanente los gobiernos estatales a través de sus Secretarías de Gobierno y sus Secretarías de Obra.

Explicó que los trabajos ya iniciaron en diversas partes del país y esta condición ha empezado a generar algunas inquietudes y algunas molestias que son naturales y que acompañan a cualquier obra.

Señaló que estas situaciones se presentan desde una obra en casa hasta proyectos del tamaño de los que se realizan actualmente en el territorio nacional.

En el caso del tramo Saltillo-Nuevo Laredo, el funcionario federal indicó que se encuentran en el proceso de instalar formalmente la Mesa Social de Atención para el caso de Coahuila.

Precisó que también se integran los municipios por donde ya se está trabajando y se tienen avances de la obra ferroviaria.

Respecto al tramo que involucra al norte del país, señaló que en Nuevo León y Tamaulipas seguramente se instalarán dos o tres mesas. Explicó que esto se debe principalmente a la cantidad de kilómetros que abarca ese tramo específico de la obra ferroviaria.

ATENCIÓN COORDINADA CON MUNICIPIOS

El funcionario federal destacó que las reuniones semanales permiten que los ayuntamientos cuenten con información actualizada sobre el programa de obra.

“Eso también nos facilita informarle a la ciudadanía cuándo vamos a tener un cierre vial, cuándo se va a tener alguna incomodidad extra por la realización de la obra”, expuso.

Hasta la fecha, la SICT ha llevado a cabo 49 reuniones de este tipo en diferentes regiones. Núñez López detalló que ya cuentan con trabajo y convenios firmados con seis entidades federativas y con 41 municipios por donde pasan los trazos de los trenes de pasajeros.