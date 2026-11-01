Abren estudiantes del Tec Saltillo puerta a diálogo: ‘Nosotros queremos acabar ya el plantón’

”La dirección informó sobre estas juntas de manera unilateral y ese fue el problema”, señalaron los estudiantes respecto a la convocatoria emitida por la Dirección Jurídica del Tecnológico Nacional de México (TecNM) para reunirse los días 5 y 6 de noviembre.

Representantes del movimiento estudiantil del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) expresaron su plena disposición para concluir la protesta y liberar la vialidad del bulevar Venustiano Carranza.

¿Se van a sentar con ellos en las mesas de diálogo este jueves y viernes?, se les cuestionó.

“Nosotros ahorita lo que toca hacer es ya tener armado nuestro pliego y empezar mesas de diálogo acordando fechas con dirección... Nosotros quisiéramos que eso se resuelva cuanto antes. Yo creo que la mayoría de los manifestantes esperan que eso se resuelva antes del jueves y del viernes”, respondieron.

Ayer, estudiantes del Tecnológico de Saltillo otorgaron una entrevista a VANGUARDIA para hablar del plantón pacífico que sostienen desde el pasado martes.

Precisaron que, para avanzar, existe la necesidad de construir un canal de comunicación directo y coordinado: “Necesitamos crear ese enlace para tener una comunicación efectiva tanto de los directivos como de nosotros”.

DISPOSICIÓN DE LEVANTAR PLANTÓN

Los estudiantes insistieron en que su permanencia a las afueras del plantel no responde a un deseo de prolongar el paro, sino a la falta de respuesta institucional previa.

”A las autoridades y representantes les diría que nosotros estamos en la mejor disposición de terminar con esto cuanto antes”, indicaron.

”Y a la población en general, les pediría que nos tengan paciencia. Esto es algo que nos ha desgastado a todos de manera personal, emocional y física”.

Otro de los integrantes del movimiento enfatizó el sacrificio que ha representado mantener el bloqueo sobre el bulevar Venustiano Carranza. “Quiero que entiendan que no lo hacemos porque nos levantamos con ganas de hacer una huelga y quedarnos aquí. Llevamos desde el martes haciendo huelga, quedándonos, pasando hambres y fríos y lo hacemos con un fin, para nosotros poder tener una instalación digna”.

SEGURIDAD E INTEGRIDAD, PRIORIDADES

Un factor determinante para el alumnado antes de acordar las fechas definitivas de negociación ha sido la seguridad física del contingente ante posibles agresiones.

”Primero tuvimos que resolver el tema de seguridad antes de sentarnos a hablar sobre nuestras demandas comunes, porque teníamos que saber que allá afuera no iban a golpear a alguien”, explicaron los estudiantes, quienes además solicitaron un refuerzo en el resguardo policíaco.

”Pedimos más unidades justamente para este día, que podía haber un poquito más de grupos de choque”.

El movimiento reiteró que una vez establecido un diálogo bilateral transparente y con garantías sobre su pliego petitorio que en esencia busca garantizar un alto al acoso a alumnas, tener instalaciones dignas y un ejercicio de recursos transparente procederán al levantamiento de la protesta para retomar las actividades académicas.