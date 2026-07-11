Abren Huerto Urbano en Biblioparque Sur para impulsar educación ambiental en Saltillo

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Saltillo
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    Abren Huerto Urbano en Biblioparque Sur para impulsar educación ambiental en Saltillo
    El Gobierno Municipal inauguró el Huerto Urbano del Biblioparque Sur como un espacio para promover la educación ambiental y la participación ciudadana. CORTESÍA

El nuevo espacio ofrecerá talleres gratuitos sobre agricultura, compostaje y alimentación saludable con apoyo de instituciones y vecinos

Con el objetivo de fortalecer la cultura ambiental y promover la participación de la comunidad en prácticas sustentables, el Gobierno Municipal de Saltillo puso en marcha el Huerto Urbano del Biblioparque Sur, un espacio diseñado para la enseñanza de la producción de alimentos y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

El proyecto fue desarrollado en coordinación con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (Coecyt), la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) y habitantes del sector, con la finalidad de acercar a niñas, niños, jóvenes y personas adultas a experiencias de aprendizaje relacionadas con la agricultura urbana, la sostenibilidad y el cuidado del entorno.

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En representación del alcalde Javier Díaz González, el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre, destacó que la creación del huerto es resultado del trabajo conjunto entre autoridades, instituciones académicas y ciudadanía para generar espacios que fortalezcan el tejido social y fomenten una mayor conciencia ambiental.

Señaló que el nuevo espacio permitirá que las nuevas generaciones desarrollen conocimientos y hábitos orientados a la protección del entorno, al tiempo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias mediante actividades prácticas y de formación.

$!El proyecto fue desarrollado con la colaboración del Coecyt, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y habitantes del sector.
El proyecto fue desarrollado con la colaboración del Coecyt, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y habitantes del sector. CORTESÍA

El Huerto Urbano contará con dos áreas destinadas a talleres de educación ambiental, agricultura urbana, elaboración de composta, cultivo de hortalizas y promoción de una alimentación saludable, además de servir como punto de encuentro para actividades comunitarias.

Durante la inauguración estuvieron presentes autoridades municipales, representantes del Coecyt y de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, así como integrantes del Cabildo, directivos, funcionarios públicos y vecinos del sector.

$!En el nuevo huerto se impartirán talleres gratuitos sobre agricultura urbana, compostaje, cultivo de hortalizas y alimentación saludable.
En el nuevo huerto se impartirán talleres gratuitos sobre agricultura urbana, compostaje, cultivo de hortalizas y alimentación saludable. CORTESÍA

El Gobierno Municipal informó que los talleres serán gratuitos y se impartirán los viernes por la tarde en las instalaciones del Biblioparque Sur, ubicado en el bulevar Otilio Zurdo Galván número 102, colonia 26 de Marzo, donde las personas interesadas podrán solicitar información e inscribirse.

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