Abren la Narro y Sky Island Alliance espacios de conservación para prácticas estudiantiles

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Saltillo
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    Abren la Narro y Sky Island Alliance espacios de conservación para prácticas estudiantiles
    Alberto Flores Olivas, rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, y Zacha Palma, representante de Sky Island Alliance-Meagan Bethel 2021, firmaron el convenio de colaboración. CORTESÍA

El acuerdo permitirá realizar estancias, voluntariados e intercambios en proyectos ambientales en México y Estados Unidos

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) y la organización Sky Island Alliance formalizaron un convenio de colaboración que permitirá a estudiantes universitarios participar en proyectos de conservación ambiental, manejo de fauna y recursos naturales, así como realizar prácticas profesionales y actividades de voluntariado.

El acuerdo fue firmado por el rector de la Narro, Alberto Flores Olivas, y Zacha Palma, representante de Sky Island Alliance-Meagan Bethel 2021, durante una ceremonia celebrada en la sala de juntas de Rectoría, en Buenavista, Saltillo.

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Flores Olivas destacó que la colaboración con organizaciones externas amplía las oportunidades de aprendizaje práctico para los universitarios y fortalece los vínculos de la institución con entidades dedicadas al trabajo ambiental.

La alianza busca vincular la formación académica con proyectos desarrollados en espacios reales de conservación, donde los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos e involucrarse en actividades relacionadas con la protección de especies y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

$!El acuerdo contempla oportunidades para que estudiantes de la Narro realicen prácticas profesionales, intercambios y voluntariados en proyectos de conservación ambiental.
El acuerdo contempla oportunidades para que estudiantes de la Narro realicen prácticas profesionales, intercambios y voluntariados en proyectos de conservación ambiental. CORTESÍA

BUSCAN LLEVAR LA FORMACIÓN MÁS ALLÁ DE LAS AULAS

El doctor Javier Ochoa, entrenador del Equipo Internacional de Identificación de Plantas de Pastizales de la UAAAN, explicó que Sky Island Alliance trabaja en regiones de México, particularmente en Sonora, y en Arizona, Estados Unidos, con proyectos que ofrecen posibilidades de participación para estudiantes de distintas carreras.

Señaló que el convenio permitirá a los universitarios integrarse a iniciativas de conservación y colaborar con organizaciones civiles, ejidatarios, comunidades y otras entidades vinculadas con el manejo sustentable del territorio.

“Se amplían las oportunidades de colaboración de los estudiantes de diferentes carreras en espacios reales de conservación, donde ellos pueden estar experimentando proyectos con fauna, con territorio, con especies y con la interacción con los diferentes medios”, explicó.

Ochoa indicó que la intención es que los alumnos complementen la preparación teórica con experiencias en campo, mediante prácticas profesionales, intercambios y programas de voluntariado.

Añadió que Sky Island Alliance cuenta con programas específicos de voluntariado a los que los estudiantes podrán acceder como parte de las alternativas de movilidad y formación práctica que ofrece la universidad.

$!Autoridades académicas de la UAAAN y representantes de Sky Island Alliance participaron como testigos durante la formalización del acuerdo en la sala de juntas de Rectoría.
Autoridades académicas de la UAAAN y representantes de Sky Island Alliance participaron como testigos durante la formalización del acuerdo en la sala de juntas de Rectoría. CORTESÍA

PARTICIPAN AUTORIDADES ACADÉMICAS Y REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN

En la firma del convenio participaron como testigos de honor Juan Manuel Cepeda Dovala, director general Académico; José Aniseto Díaz Balderas, director de Docencia, y Pedro Carrillo López, coordinador de Ciencia Animal, además de Javier Ochoa.

Por parte de Sky Island Alliance-Meagan Bethel 2021 estuvieron presentes Mónica Montaño y Michel Córdova.

Con este acuerdo, ambas instituciones buscan establecer oportunidades de colaboración que permitan a los estudiantes adquirir experiencia en proyectos ambientales y fortalecer su preparación profesional mediante el trabajo directo con comunidades y especialistas en conservación.

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