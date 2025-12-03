Absuelven a Julián ‘N’ por falta de pruebas en caso de homicidio culposo en la Torreón–Saltillo

Julián “N” quedó libre de cargos luego de que un juez determinó que no existían pruebas suficientes para vincularlo a proceso por homicidio culposo, durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal.

Su abogado defensor, Osbaldo Espinosa, señaló que la denuncia presentada por el Ministerio Público de General Cepeda careció de una adecuada investigación. Incluso afirmó que el personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) no realizó un peritaje serio ni exhaustivo sobre el percance.

TE PUEDE INTERESAR: Taxista manda al piso a mujer con todo y su nieto, en el Centro de Saltillo

El accidente ocurrió la noche del 2 de mayo de este año, en el kilómetro 41+200 de la carretera Torreón–Saltillo. Según la versión inicial de la FGE, Julián N. conducía un Volkswagen Golf rojo e invadió el carril contrario, impactando de frente a una camioneta Courier manejada por Guillermo Vielma Martínez, de 58 años, quien perdió la vida. En el mismo choque resultaron heridos Cecilia Hernández; los menores Marco (9 años), José Julián (6) y un bebé de un año; además de tres adultos mayores.