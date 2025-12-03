Absuelven a Julián ‘N’ por falta de pruebas en caso de homicidio culposo en la Torreón–Saltillo
El abogado defensor afirmó que la investigación del Ministerio Público de General Cepeda fue deficiente
Julián “N” quedó libre de cargos luego de que un juez determinó que no existían pruebas suficientes para vincularlo a proceso por homicidio culposo, durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal.
Su abogado defensor, Osbaldo Espinosa, señaló que la denuncia presentada por el Ministerio Público de General Cepeda careció de una adecuada investigación. Incluso afirmó que el personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) no realizó un peritaje serio ni exhaustivo sobre el percance.
El accidente ocurrió la noche del 2 de mayo de este año, en el kilómetro 41+200 de la carretera Torreón–Saltillo. Según la versión inicial de la FGE, Julián N. conducía un Volkswagen Golf rojo e invadió el carril contrario, impactando de frente a una camioneta Courier manejada por Guillermo Vielma Martínez, de 58 años, quien perdió la vida. En el mismo choque resultaron heridos Cecilia Hernández; los menores Marco (9 años), José Julián (6) y un bebé de un año; además de tres adultos mayores.
Sin embargo, durante la audiencia, tres familiares de Julián declararon como testigos y aseguraron que en el percance participaron tres vehículos. Relataron que un tráiler chocó por alcance al Golf, proyectándolo varios metros y provocando así el choque frontal. Afirmaron que el tercer vehículo huyó, aunque dejó marcas visibles del golpe en la parte trasera del automóvil.
La defensa cuestionó que la FGE no tomara en cuenta estos testimonios ni ordenara un análisis pericial del impacto posterior en el vehículo, elemento que consideraron clave para esclarecer los hechos.
Ante estas omisiones, el juez Guillermo Elizondo Benavides manifestó su molestia con los representantes de la Fiscalía y resolvió que no existían pruebas suficientes para continuar con el proceso penal en contra de Julián “N”.