Accidente ruta Express en Saltillo: chofer queda a disposición de la Policía

Saltillo
/ 5 enero 2026
    Accidente ruta Express en Saltillo: chofer queda a disposición de la Policía
    La unidad de la Ruta Express involucrada en el accidente fue retirada del bulevar Luis Echeverría, mientras autoridades realizan las primeras diligencias. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La Subsecretaría de Transporte y Movilidad confirmó que los gastos médicos fueron cubiertos por la aseguradora y anunció investigaciones mecánicas, así como un reforzamiento en la vigilancia del transporte público

La Subsecretaría de Transporte y Movilidad del Estado de Coahuila inició un proceso de revisión tras el accidente registrado en el bulevar Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo, donde se vio involucrada una unidad de la Ruta Express y resultaron lesionadas 13 personas.

De acuerdo con la información oficial, los pasajeros afectados fueron trasladados a una clínica privada ubicada al norte de la ciudad para su valoración médica. La dependencia precisó que ninguno de los lesionados requirió hospitalización, ya que las heridas no ameritaron internamiento, y que la totalidad de los gastos médicos fue cubierta por la compañía aseguradora de la unidad, la cual contaba con su póliza vigente.

TE PUEDE INTERESAR: Choca ruta Express contra columna de puente y deja 13 lesionados en Saltillo

En relación con el conductor, se informó que fue retenido de manera preventiva por elementos de la Policía Municipal mientras la aseguradora asumía la atención médica de los pasajeros. Posteriormente, el chofer colaboró con las autoridades y manifestó su disposición para que se realicen las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer las causas del percance.

La Subsecretaría de Transporte y Movilidad señaló que se llevarán a cabo las indagatorias necesarias para revisar las condiciones mecánicas de la unidad involucrada y determinar las medidas administrativas o sanciones que correspondan, conforme a los resultados que arrojen dichas investigaciones.

Asimismo, la autoridad estatal anunció que se reforzará la supervisión en la operación de las rutas intermunicipales, con el fin de garantizar la seguridad de las y los usuarios del transporte público. En este contexto, se reiteró que no habrá tolerancia frente a omisiones o conductas que pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía.

Temas


Movilidad
Transporte Público

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Destapando la cloaca en Venezuela

Destapando la cloaca en Venezuela
true

Maduro, una bomba contra López Obrador
true

POLITICÓN: Morena quiere rifar sus ‘pluris’ en Coahuila, pero enciende alarmas
El imputado fue ingresado al penal varonil de Saltillo tras ejecutarse la orden de aprehensión en su contra.

Hiere con al menos 10 puñaladas a su padrastro en Saltillo; es ingresado al penal
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró “no culpable” en la Corte de Manhattan en Nueva York, por el caso que enfrenta en Estados Unidos de ‘narcoterrorismo’ y tráfico de cocaína.

Maduro se declara ‘no culpable’ en tribunal de NY por cargos de narcoterrorismo y tráfico de droga
El Municipio anunció que las primeras rutas alimentadoras del programa de transporte público arrancarán en la zona sur de la ciudad y operarán mediante el uso de tarjeta electrónica.

Saltillo: buscarán ‘blindar’ gratuidad en rutas troncales; alistan alimentadoras con tarjeta
El presidente Donald Trump ha asumido el control de Venezuela en conjunto con personajes del chavismo que se mantuvieron cerca de Maduro.

Con Venezuela, Trump abre una nueva era de riesgo para Estados Unidos
El monitor también reforzó la importancia del ejercicio.

¿Puede la tecnología ayudarnos a comer mejor?