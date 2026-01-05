Accidente ruta Express en Saltillo: chofer queda a disposición de la Policía

La Subsecretaría de Transporte y Movilidad del Estado de Coahuila inició un proceso de revisión tras el accidente registrado en el bulevar Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo, donde se vio involucrada una unidad de la Ruta Express y resultaron lesionadas 13 personas.

De acuerdo con la información oficial, los pasajeros afectados fueron trasladados a una clínica privada ubicada al norte de la ciudad para su valoración médica. La dependencia precisó que ninguno de los lesionados requirió hospitalización, ya que las heridas no ameritaron internamiento, y que la totalidad de los gastos médicos fue cubierta por la compañía aseguradora de la unidad, la cual contaba con su póliza vigente.

En relación con el conductor, se informó que fue retenido de manera preventiva por elementos de la Policía Municipal mientras la aseguradora asumía la atención médica de los pasajeros. Posteriormente, el chofer colaboró con las autoridades y manifestó su disposición para que se realicen las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer las causas del percance.

La Subsecretaría de Transporte y Movilidad señaló que se llevarán a cabo las indagatorias necesarias para revisar las condiciones mecánicas de la unidad involucrada y determinar las medidas administrativas o sanciones que correspondan, conforme a los resultados que arrojen dichas investigaciones.

Asimismo, la autoridad estatal anunció que se reforzará la supervisión en la operación de las rutas intermunicipales, con el fin de garantizar la seguridad de las y los usuarios del transporte público. En este contexto, se reiteró que no habrá tolerancia frente a omisiones o conductas que pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía.