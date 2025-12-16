Accidente vehicular deja un lesionado, en Saltillo

Un accidente automovilístico registrado en el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura del entronque con la carretera a Los Pinos, dejó como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió cuando el conductor de un vehículo Nissan que circulaba por la carretera Los Pinos intentó incorporarse al bulevar Miguel Ramos Arizpe; sin embargo, al realizar la maniobra se desplazó hasta el carril de baja velocidad, lo que provocó que se impactara contra una camioneta tipo Pick Up, de color blanco, que transitaba por la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Anexo al sur de Saltillo donde murió joven continúa en operaciones

Derivado del choque, un acompañante del conductor de la camioneta Pick Up resultó lesionado, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos y posteriormente trasladado en una ambulancia, en código amarillo, al hospital Muguerza para su valoración médica.

Al sitio acudieron autoridades correspondientes para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias necesarias y deslindar responsabilidades.