Atacan a balazos, minicasino, billar y vivienda por segunda vez, en Culiacán

México
/ 22 noviembre 2025
    Los ataques ocurrieron en tres diferentes colonias de Culiacán. | FOTO: VANGUARDIA

Se reportó una persona lesionada por arma de fuego durante los ataques registrados dentro de Culiacán

En la capital del estado de Sinaloa, la violencia continúa con nuevos ataques a balazos de tres distintos inmuebles, uno de ellos un billar, ubicado en una segunda planta de un corredor comercial del fraccionamiento Vinoramas, en cuyos hechos un hombre resultó con lesiones de armas de fuego.

La Policía Municipal de Culiacán fue notificada de un ataque a balazos contra un billar de nombre “Black Ball”, por lo que al presentarse encontraron a una persona tirada en el piso con una herida de bala, por lo que este, tuvo que ser auxiliado por personal de la Cruz Roja y trasladado a un hospital.

ATAQUE A MINICASINO
En la calle Cima Acrópolis, del fraccionamiento Alturas del Sur una casa habilitada, como una especie de minicasino clandestino, fue atacada a balazos por personas desconocidos, los cuales dañaron la fachada, puertas y ventanas, sin que se reportaran personas lesionadas.

Los vecinos del sector que escucharon varias detonaciones de armas de fuego reportaron de inmediato los sucesos a las líneas de emergencia, sin embargo, las autoridades de seguridad y del Ejército que se presentaron en el lugar no lograron detener a los presuntos responsables.

BALEAN CASA POR SEGUNDA VEZ
Otra de las viviendas atacadas a balazos, se ubica en la calle Águila, de la colonia Sinaloa, la cual la semana pasada sufrió una acción similar, en cuyos hechos una persona del sexo masculino falleció en un hospital al resultar herido.

En este sitio, personas que viajaban en un vehículo, luego de descender con rifles automáticos, dispararon contra la fachada, puertas y ventanas y luego se retiraron del lugar, sin que ninguna autoridad llegara a tiempo para detenerlos.

Temas


Inseguridad
Violencia

Localizaciones


Sinaloa

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

