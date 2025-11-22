Atacan a balazos, minicasino, billar y vivienda por segunda vez, en Culiacán

En la capital del estado de Sinaloa, la violencia continúa con nuevos ataques a balazos de tres distintos inmuebles, uno de ellos un billar, ubicado en una segunda planta de un corredor comercial del fraccionamiento Vinoramas, en cuyos hechos un hombre resultó con lesiones de armas de fuego.

La Policía Municipal de Culiacán fue notificada de un ataque a balazos contra un billar de nombre “Black Ball”, por lo que al presentarse encontraron a una persona tirada en el piso con una herida de bala, por lo que este, tuvo que ser auxiliado por personal de la Cruz Roja y trasladado a un hospital.

