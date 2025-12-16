Anexo al sur de Saltillo donde murió joven continúa en operaciones

El delegado de la Fiscalía en la Región Sureste, Julio Lorera, informó que se inició una investigación formal tras el reporte de la muerte de una persona al interior de un centro de rehabilitación, conocido como anexo Alegría de Vivir. El hecho ocurre apenas nueve días después de que el mismo centro fuera reabierto.

Pese a la gravedad del suceso y a que la investigación se encuentra en curso, la autoridad confirmó que el inmueble no ha sido asegurado.

“No, hasta ahorita no (está cerrado)”, indicó en entrevista durante la mañana de este martes.

Fue alrededor de las 11:00 horas del lunes cuando personal del anexo, ubicado en la colonia La Madrid, trasladó a uno de los internos al Hospital General. De acuerdo con los reportes, minutos después se confirmó su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Francisco, de 39 años de edad, quien había sido internado por problemas relacionados con el consumo de alcohol. Tras su muerte, personal del hospital detectó signos de violencia, por lo que dio aviso a la Fiscalía General del Estado.

La dependencia inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.

“Este proceso requiere traer a personas a declarar y dilucidar cómo aconteció la muerte, las condiciones en las que ingresó la persona, si existía un historial clínico previo y determinar si existió una conducta ilícita”.

Se indicó que el esclarecimiento de los hechos dependerá en gran medida del resultado de la necropsia; sin embargo, al momento del informe, la autoridad investigadora aún no contaba con dicho dictamen.

El delegado de la Fiscalía aclaró que la institución no cuenta con facultades para recomendar a la Secretaría de Salud la clausura del centro de rehabilitación.

Precisó que la potestad de la Fiscalía se limita al aseguramiento del inmueble únicamente en caso de que se determine la comisión de una conducta ilícita en el interior del anexo, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes. Al no haberse confirmado dicha conducta, el inmueble no ha sido asegurado y el centro continúa operando.

En los últimos años, la muerte de internos en anexos ha generado preocupación pública. Ante este escenario, la Secretaría de Salud inició un censo para realizar visitas de supervisión a estos centros de atención a personas con adicciones.

Este caso se presenta en un contexto en el que la Secretaría de Salud ha intensificado la vigilancia sobre estos espacios. Un censo reciente reveló que solo 222 de los cerca de 400 centros registrados inicialmente se encuentran en funcionamiento.

La supervisión se lleva a cabo mediante un comité interinstitucional en el que participan instancias como Derechos Humanos, PRONNIF, la Fiscalía y el área de Infraestructura, con el objetivo de verificar que cuenten con insumos, atención médica, trato adecuado y condiciones dignas de infraestructura.