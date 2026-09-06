Aceleran trabajos para reparar calles deterioradas en colonia Nuevo Progreso de Saltillo

El alcalde Javier Díaz González instruyó intensificar los trabajos de rehabilitación de tramos de asfalto deteriorado en distintos sectores de Saltillo, con el objetivo de mejorar las condiciones de las vialidades y ofrecer mayor seguridad y funcionalidad a automovilistas. Como parte de estas acciones, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” mantienen una jornada de atención en la colonia Nuevo Progreso, donde se intervienen diversos puntos de las calles Nueva Tecnología y San Esteban, con labores encaminadas a mejorar la superficie de rodamiento y facilitar el tránsito vehicular.

Los trabajos también se extendieron a la vialidad lateral del bulevar Fundadores, en el tramo comprendido entre la calle 17 y el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, en sentido de oriente a poniente, donde se realizan labores de rehabilitación en las zonas que presentan mayor deterioro. De manera paralela, y con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno de Saltillo mantiene trabajos en diferentes sectores de la ciudad para atender las vialidades que requieren intervención. Entre los puntos que han sido atendidos se encuentran tramos de la calle Álvaro Obregón, en el sector de La Palmilla; vialidades de la colonia Real de Peña, así como la calle Manuel Robles Pezuela, en el sector de La Minita.

El Ayuntamiento señaló que estas acciones se realizan de manera permanente y se suman a otros puntos identificados mediante los recorridos de las cuadrillas municipales y a las solicitudes realizadas directamente por la ciudadanía. Por instrucciones del alcalde Javier Díaz, los equipos de trabajo mantienen recorridos constantes por colonias y bulevares para detectar zonas con asfalto deteriorado y realizar las labores correspondientes, con la finalidad de mantener en mejores condiciones la infraestructura vial de la capital coahuilense. Asimismo, el Gobierno de Saltillo mantiene abiertos sus canales de atención para que la población pueda reportar baches y otros problemas relacionados con las vialidades.

Los reportes pueden realizarse a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08, mediante el cual se canalizan las solicitudes para su atención por parte de las áreas municipales correspondientes. Con estas acciones, el Gobierno de Saltillo busca avanzar en la rehabilitación de las vialidades y responder a las necesidades planteadas por los habitantes de distintos sectores de la ciudad.

Temas

Calles Vialidad

Localizaciones

Coahuila Saltillo

