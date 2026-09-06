Aceleran trabajos para reparar calles deterioradas en colonia Nuevo Progreso de Saltillo

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    Aceleran trabajos para reparar calles deterioradas en colonia Nuevo Progreso de Saltillo
    Cuadrillas de “Aquí Andamos” trabajan en Nuevo Progreso, principalmente en las calles Nueva Tecnología y San Esteban. CORTESÍA

Javier Díaz instruye intensificar los trabajos de reparación de tramos de asfalto deteriorado

El alcalde Javier Díaz González instruyó intensificar los trabajos de rehabilitación de tramos de asfalto deteriorado en distintos sectores de Saltillo, con el objetivo de mejorar las condiciones de las vialidades y ofrecer mayor seguridad y funcionalidad a automovilistas.

Como parte de estas acciones, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” mantienen una jornada de atención en la colonia Nuevo Progreso, donde se intervienen diversos puntos de las calles Nueva Tecnología y San Esteban, con labores encaminadas a mejorar la superficie de rodamiento y facilitar el tránsito vehicular.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/aprueba-cabildo-de-saltillo-estimulo-para-predial-durante-septiembre-OI23181825

Los trabajos también se extendieron a la vialidad lateral del bulevar Fundadores, en el tramo comprendido entre la calle 17 y el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, en sentido de oriente a poniente, donde se realizan labores de rehabilitación en las zonas que presentan mayor deterioro.

De manera paralela, y con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno de Saltillo mantiene trabajos en diferentes sectores de la ciudad para atender las vialidades que requieren intervención.

Entre los puntos que han sido atendidos se encuentran tramos de la calle Álvaro Obregón, en el sector de La Palmilla; vialidades de la colonia Real de Peña, así como la calle Manuel Robles Pezuela, en el sector de La Minita.

$!Los trabajos buscan facilitar el tránsito y mejorar las condiciones de las superficies de rodamiento.
Los trabajos buscan facilitar el tránsito y mejorar las condiciones de las superficies de rodamiento.

El Ayuntamiento señaló que estas acciones se realizan de manera permanente y se suman a otros puntos identificados mediante los recorridos de las cuadrillas municipales y a las solicitudes realizadas directamente por la ciudadanía.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz, los equipos de trabajo mantienen recorridos constantes por colonias y bulevares para detectar zonas con asfalto deteriorado y realizar las labores correspondientes, con la finalidad de mantener en mejores condiciones la infraestructura vial de la capital coahuilense.

Asimismo, el Gobierno de Saltillo mantiene abiertos sus canales de atención para que la población pueda reportar baches y otros problemas relacionados con las vialidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/expone-javier-diaz-fortalezas-de-saltillo-y-coahuila-durante-encuentro-en-mcallen-BD23206412

Los reportes pueden realizarse a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08, mediante el cual se canalizan las solicitudes para su atención por parte de las áreas municipales correspondientes.

Con estas acciones, el Gobierno de Saltillo busca avanzar en la rehabilitación de las vialidades y responder a las necesidades planteadas por los habitantes de distintos sectores de la ciudad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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