Acerca DIF Saltillo servicios de salud a familias del ejido Presa de los Muchachos con ‘Amor en Movimiento’

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    Acerca DIF Saltillo servicios de salud a familias del ejido Presa de los Muchachos con ‘Amor en Movimiento’
    El programa “Amor en Movimiento” tiene como objetivo llevar los servicios del DIF Saltillo a colonias, barrios y ejidos. CORTESÍA

Ofrecieron con la unidad móvil servicios de optometría, entrega de lentes, audiometría y aparatos auditivos

El DIF Saltillo participó en el Mercadito Pa’Delante del DIF Estatal, realizado en el ejido Presa de los Muchachos, donde acercó servicios médicos gratuitos a las familias de esta comunidad mediante la unidad móvil “Amor en Movimiento”.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, destacó que la institución continúa trabajando de manera coordinada con el DIF Coahuila para impulsar acciones que beneficien directamente a la población y mejoren su calidad de vida.

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“Es un gusto sumarnos siempre con la señora Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, en programas y acciones que sin duda mejoran la calidad de vida de las y los saltillenses”, expresó.

Durante la jornada, la unidad de “Amor en Movimiento” brindó atención médica gratuita a habitantes del ejido con servicios como optometría y entrega de lentes, audiometría y apoyo con aparatos auditivos, atención dental, tamizaje de glucosa, entrega de glucómetros y consultas médicas generales.

López Naranjo señaló que este programa nació con el objetivo de acercar los servicios del DIF Saltillo a las colonias, barrios y ejidos, llevando atención especializada directamente a las comunidades que más lo requieren.

“Nuestra misión siempre ha sido clara: sacar al DIF Saltillo de las oficinas para llevarlo hasta las colonias, barrios y ejidos para acercar nuestros servicios a quienes más los necesitan y así nació Amor en Movimiento”, afirmó.

Explicó que la unidad móvil cuenta con un equipo de profesionales de la salud que permite atender a niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad y familias saltillenses, contribuyendo a mejorar sus condiciones de bienestar.

La presidenta honoraria también reconoció el trabajo del DIF Coahuila mediante el programa Mercadito Pa’Delante, una estrategia que brinda a las familias la oportunidad de realizar acciones de descacharrización en sus hogares y evitar la disposición inadecuada de basura.

$!Luly López Naranjo destacó la colaboración con el DIF Coahuila para impulsar programas en beneficio de la población.
Luly López Naranjo destacó la colaboración con el DIF Coahuila para impulsar programas en beneficio de la población. CORTESÍA

En la jornada estuvieron presentes Santos Hernández Domínguez, comisariado ejidal de Presa de los Muchachos; Ivonne Espinosa Torres, directora de Programas Sociales del DIF Coahuila; Alfonso Figueroa Vicuña, director del DIF Saltillo; José Manuel Rodríguez Romero, coordinador de la Región Sureste del DIF Coahuila; y Luis Esteban Esquivel Cortés, titular de la Oficialía 54 del Registro Civil.

Con estas acciones, el DIF Saltillo refrenda su compromiso de llevar servicios y programas sociales hasta las comunidades para fortalecer la atención a las familias.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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