Acerca DIF Saltillo servicios de salud a familias del ejido Presa de los Muchachos con ‘Amor en Movimiento’

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, destacó que la institución continúa trabajando de manera coordinada con el DIF Coahuila para impulsar acciones que beneficien directamente a la población y mejoren su calidad de vida.

El DIF Saltillo participó en el Mercadito Pa’Delante del DIF Estatal, realizado en el ejido Presa de los Muchachos, donde acercó servicios médicos gratuitos a las familias de esta comunidad mediante la unidad móvil “Amor en Movimiento”.

“Es un gusto sumarnos siempre con la señora Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, en programas y acciones que sin duda mejoran la calidad de vida de las y los saltillenses”, expresó.

Durante la jornada, la unidad de “Amor en Movimiento” brindó atención médica gratuita a habitantes del ejido con servicios como optometría y entrega de lentes, audiometría y apoyo con aparatos auditivos, atención dental, tamizaje de glucosa, entrega de glucómetros y consultas médicas generales.

López Naranjo señaló que este programa nació con el objetivo de acercar los servicios del DIF Saltillo a las colonias, barrios y ejidos, llevando atención especializada directamente a las comunidades que más lo requieren.

“Nuestra misión siempre ha sido clara: sacar al DIF Saltillo de las oficinas para llevarlo hasta las colonias, barrios y ejidos para acercar nuestros servicios a quienes más los necesitan y así nació Amor en Movimiento”, afirmó.

Explicó que la unidad móvil cuenta con un equipo de profesionales de la salud que permite atender a niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad y familias saltillenses, contribuyendo a mejorar sus condiciones de bienestar.

La presidenta honoraria también reconoció el trabajo del DIF Coahuila mediante el programa Mercadito Pa’Delante, una estrategia que brinda a las familias la oportunidad de realizar acciones de descacharrización en sus hogares y evitar la disposición inadecuada de basura.