Acercan atención y capacitación a mujeres de ejidos de Saltillo

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    Acercan atención y capacitación a mujeres de ejidos de Saltillo
    Mujeres de comunidades rurales participan en las brigadas de atención que recorren distintos ejidos de Saltillo. CORTESÍA

Las jornadas ofrecen atención psicológica, asesoría jurídica y capacitación para el emprendimiento en comunidades alejadas de la zona urbana

Mujeres de distintas comunidades rurales de Saltillo están recibiendo atención psicológica, asesoría jurídica y herramientas para fortalecer su autonomía económica, mediante brigadas que buscan llevar los servicios hasta los ejidos y evitar que la distancia o los costos sean un obstáculo para acceder a ellos.

El Instituto Municipal de las Mujeres mantiene recorridos por localidades de la zona rural con una oferta que incluye orientación emocional y legal, cortes de cabello, actividades de convivencia y talleres enfocados en el desarrollo personal y económico.

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Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, señaló que durante este año las brigadas han llegado a ejidos como La Ventura, Agua Nueva, Puebla, Plan de Ayala y Santa Rita, con la intención de ampliar progresivamente la cobertura.

Además de la atención directa, las jornadas incluyen capacitación para que las participantes puedan iniciar un negocio, así como pláticas relacionadas con autonomía financiera y fortalecimiento del amor propio.

La funcionaria destacó que uno de los objetivos es que las mujeres que viven fuera de la mancha urbana tengan las mismas posibilidades de acceder a servicios de orientación y acompañamiento, particularmente cuando factores económicos o la distancia dificultan acudir hasta las oficinas del Instituto.

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Las brigadas forman parte de una estrategia de atención en la que se busca identificar necesidades directamente en las comunidades y acercar alternativas que contribuyan al bienestar y desarrollo de las mujeres.

Fernández Tonone indicó que la intención es mantener la presencia en el sector rural y sumar nuevas comunidades, bajo la premisa de que el acceso a servicios de apoyo no debe estar condicionado por el lugar donde viven las mujeres.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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