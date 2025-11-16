Activación física y convivencia marcan una nueva edición de la Ruta Recreativa en Saltillo
La Ruta Recreativa reunió a familias, deportistas y vecinos de distintos sectores de Saltillo en una jornada de activación física, movilidad segura y convivencia comunitaria que volvió a llenar de vida las principales vialidades de la ciudad
Como cada domingo, el bulevar Venustiano Carranza se convirtió en un espacio para la activación física, la convivencia familiar y la participación comunitaria gracias a la Ruta Recreativa, que nuevamente reunió a cientos de personas desde temprana hora.
Por indicaciones del alcalde Javier Díaz González, diversas dependencias municipales se integran en cada edición para brindar servicios complementarios en materia de seguridad, salud, atención ciudadana y medio ambiente, fortaleciendo así el carácter integral de esta iniciativa.
En esta jornada, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaron a cabo actividades de proximidad social con niñas, niños y adultos, reforzando la confianza y los lazos de colaboración entre autoridades y población. A la par, el Instituto Municipal de las Mujeres realizó una dinámica de concientización en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.
La Dirección de Salud Pública Municipal instaló su módulo de chequeos preventivos, donde se ofrecieron detecciones de diabetes e hipertensión, asesoría nutricional y vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas, servicios que fueron aprovechados por las familias asistentes.
El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró la invitación para participar cada domingo en la Ruta Recreativa en el tramo de Venustiano Carranza comprendido entre Baja California y Canadá, en un horario de 7:00 a 12:00 horas, con el propósito de seguir promoviendo hábitos saludables y convivencia en un entorno seguro y accesible.