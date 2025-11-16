Activación física y convivencia marcan una nueva edición de la Ruta Recreativa en Saltillo

Saltillo
/ 16 noviembre 2025
    Activación física y convivencia marcan una nueva edición de la Ruta Recreativa en Saltillo
    Agentes de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron actividades de proximidad social durante la Ruta Recreativa, reforzando la seguridad y cercanía con la comunidad. FOTO: CORTESÍA

La Ruta Recreativa reunió a familias, deportistas y vecinos de distintos sectores de Saltillo en una jornada de activación física, movilidad segura y convivencia comunitaria que volvió a llenar de vida las principales vialidades de la ciudad

Como cada domingo, el bulevar Venustiano Carranza se convirtió en un espacio para la activación física, la convivencia familiar y la participación comunitaria gracias a la Ruta Recreativa, que nuevamente reunió a cientos de personas desde temprana hora.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo avanza en salud visual con cirugías gratuitas de cataratas

$!Instructores y personal municipal impulsaron rutinas de activación física para promover hábitos saludables entre los asistentes.
Instructores y personal municipal impulsaron rutinas de activación física para promover hábitos saludables entre los asistentes. FOTO: CORTESÍA

Por indicaciones del alcalde Javier Díaz González, diversas dependencias municipales se integran en cada edición para brindar servicios complementarios en materia de seguridad, salud, atención ciudadana y medio ambiente, fortaleciendo así el carácter integral de esta iniciativa.

$!Niños, jóvenes y adultos participaron en actividades deportivas y recreativas colocadas a lo largo del circuito dominical.
Niños, jóvenes y adultos participaron en actividades deportivas y recreativas colocadas a lo largo del circuito dominical. FOTO: CORTESÍA

En esta jornada, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaron a cabo actividades de proximidad social con niñas, niños y adultos, reforzando la confianza y los lazos de colaboración entre autoridades y población. A la par, el Instituto Municipal de las Mujeres realizó una dinámica de concientización en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

$!Familias completas aprovecharon la Ruta Recreativa para caminar, correr o pasear en bicicleta en un ambiente seguro y ordenado.
Familias completas aprovecharon la Ruta Recreativa para caminar, correr o pasear en bicicleta en un ambiente seguro y ordenado. FOTO: CORTESÍA

La Dirección de Salud Pública Municipal instaló su módulo de chequeos preventivos, donde se ofrecieron detecciones de diabetes e hipertensión, asesoría nutricional y vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas, servicios que fueron aprovechados por las familias asistentes.

El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró la invitación para participar cada domingo en la Ruta Recreativa en el tramo de Venustiano Carranza comprendido entre Baja California y Canadá, en un horario de 7:00 a 12:00 horas, con el propósito de seguir promoviendo hábitos saludables y convivencia en un entorno seguro y accesible.

