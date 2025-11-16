Activación física y convivencia marcan una nueva edición de la Ruta Recreativa en Saltillo

Como cada domingo, el bulevar Venustiano Carranza se convirtió en un espacio para la activación física, la convivencia familiar y la participación comunitaria gracias a la Ruta Recreativa, que nuevamente reunió a cientos de personas desde temprana hora. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo avanza en salud visual con cirugías gratuitas de cataratas

Por indicaciones del alcalde Javier Díaz González, diversas dependencias municipales se integran en cada edición para brindar servicios complementarios en materia de seguridad, salud, atención ciudadana y medio ambiente, fortaleciendo así el carácter integral de esta iniciativa.

En esta jornada, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaron a cabo actividades de proximidad social con niñas, niños y adultos, reforzando la confianza y los lazos de colaboración entre autoridades y población. A la par, el Instituto Municipal de las Mujeres realizó una dinámica de concientización en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.