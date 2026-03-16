Activan ficha de búsqueda para localizar a menor desaparecida en Saltillo

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Saltillo
/ 16 marzo 2026
    Activan ficha de búsqueda para localizar a menor desaparecida en Saltillo
    Autoridades activaron una ficha de búsqueda para localizar a Mariane Guadalupe Hernández Ramírez ESPECIAL

La desaparición ocurrió en la colonia Lomas del Refugio

Autoridades y familiares solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a Mariane Guadalupe Hernández Ramírez, una adolescente de 16 años de edad que fue reportada como desaparecida en la ciudad de Saltillo.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la menor fue vista por última vez el pasado 8 de marzo de 2026 en la colonia Lomas del Refugio. Desde ese momento se desconoce su paradero, por lo que el caso fue reportado ante las autoridades el 14 de marzo.

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Mariane Guadalupe mide aproximadamente 1.59 metros de altura y pesa alrededor de 51 kilogramos. Tiene el cabello lacio, largo y de color castaño claro. Como señas particulares, usa brackets y presenta una cicatriz en el lado izquierdo del bazo.

Al momento de su desaparición vestía mallón negro, chanclas negras y una blusa blanca.

Tras el reporte, autoridades iniciaron la difusión de la ficha de búsqueda y pidieron la colaboración de la población para obtener información que permita dar con su ubicación.

Cualquier dato que ayude a localizarla puede ser reportado a los teléfonos de la Fiscalía de Personas Desaparecidas al (844) 438 07 00.

Familiares y autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para compartir la información y comunicarse de inmediato en caso de contar con algún indicio que contribuya a encontrar a la menor.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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