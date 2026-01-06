Acuden miles de familias a partir la Rosca de Reyes a la Plaza de Armas de Saltillo

Con la repartición de la tradicional Rosca de Reyes entre miles de familias coahuilenses, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado de su esposa Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, dio cierre oficial a las actividades de Villamagia, uno de los proyectos de convivencia social más representativos de la temporada decembrina en la entidad. Desde la capital del Estado y con la presencia del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y su esposa Luly López, el Mandatario estatal auguró que 2026 será un año próspero para Coahuila, al tiempo que convocó a la ciudadanía a mantener la unidad y el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos planteados en materia de desarrollo y bienestar social. TE PUEDE INTERESAR: Rosca de Reyes: una tradición que se hornea desde hace décadas en Saltillo

Jiménez Salinas destacó que, desde el inicio de su administración, Villamagia —impulsado por Paola Rodríguez López desde la oficina Inspira Coahuila— se ha consolidado como un espacio de sana recreación, convivencia familiar y rescate de tradiciones, en el que las y los coahuilenses pueden disfrutar con tranquilidad de actividades que fortalecen los valores comunitarios. Subrayó que el crecimiento del proyecto se refleja en el incremento sostenido de visitantes año con año, tanto locales como foráneos, y resaltó que durante esta temporada decembrina más de un millón de personas acudieron a las distintas sedes instaladas en las regiones del estado.

En su mensaje, el Gobernador reiteró que 2026 iniciará con impulso renovado para llevar más obras, proyectos y programas a todas las regiones de Coahuila, con el objetivo de impactar de manera positiva en la calidad de vida de las familias. “Con unidad y coordinación, seguiremos llevando desarrollo parejo a todas las regiones, trabajando de manera cercana a nuestra gente”, expresó.