Acuden miles de familias a partir la Rosca de Reyes a la Plaza de Armas de Saltillo

    El gobernador Manolo Jiménez Salinas y Paola Rodríguez López encabezaron el reparto de la Rosca de Reyes con la que concluyeron las actividades de Villamagia en Coahuila. FOTO: OMAR SAUCEDO

“2026 será un año próspero para todos”, dijo el gobernador Manolo Jiménez en el evento que da por concluidas las actividades de Villamagia

Con la repartición de la tradicional Rosca de Reyes entre miles de familias coahuilenses, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado de su esposa Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, dio cierre oficial a las actividades de Villamagia, uno de los proyectos de convivencia social más representativos de la temporada decembrina en la entidad.

Desde la capital del Estado y con la presencia del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y su esposa Luly López, el Mandatario estatal auguró que 2026 será un año próspero para Coahuila, al tiempo que convocó a la ciudadanía a mantener la unidad y el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos planteados en materia de desarrollo y bienestar social.

$!La presencia de los Reyes Magos atrajo a los pequeñines, “para la foto”.
La presencia de los Reyes Magos atrajo a los pequeñines, “para la foto”. FOTO: OMAR SAUCEDO

Jiménez Salinas destacó que, desde el inicio de su administración, Villamagia —impulsado por Paola Rodríguez López desde la oficina Inspira Coahuila— se ha consolidado como un espacio de sana recreación, convivencia familiar y rescate de tradiciones, en el que las y los coahuilenses pueden disfrutar con tranquilidad de actividades que fortalecen los valores comunitarios.

Subrayó que el crecimiento del proyecto se refleja en el incremento sostenido de visitantes año con año, tanto locales como foráneos, y resaltó que durante esta temporada decembrina más de un millón de personas acudieron a las distintas sedes instaladas en las regiones del estado.

$!Al gobernador Manolo Jiménez le tocó “el monito”.
Al gobernador Manolo Jiménez le tocó “el monito”. FOTO: OMAR SAUCEDO

En su mensaje, el Gobernador reiteró que 2026 iniciará con impulso renovado para llevar más obras, proyectos y programas a todas las regiones de Coahuila, con el objetivo de impactar de manera positiva en la calidad de vida de las familias. “Con unidad y coordinación, seguiremos llevando desarrollo parejo a todas las regiones, trabajando de manera cercana a nuestra gente”, expresó.

$!Autoridades estatales y municipales acompañaron el evento de clausura, realizado en el marco del Día de Reyes.
Autoridades estatales y municipales acompañaron el evento de clausura, realizado en el marco del Día de Reyes. FOTO: OMAR SAUCEDO

Villamagia tuvo como sedes las plazas principales de los municipios de Múzquiz, Torreón, Monclova, Parras de la Fuente y Saltillo, y se desarrolló del 30 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026, Día de Reyes. El proyecto ofreció a sus visitantes una villa temática con juguetes mexicanos, figuras monumentales y eventos propios de la temporada, con la participación de artistas locales.

Al evento de clausura asistieron también Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de Ramos Arizpe, y su esposa Teresita Escalante Contreras; Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Jericó Abramo Masso, diputado federal, así como titulares de diversas dependencias de la administración estatal.

