Acuden saltillenses al ‘recalentado’ en restaurantes este 25 de diciembre
La afluencia se registró principalmente a partir del mediodía, con consumo en mesas y pedidos para llevar.
Esta Navidad, diversos restaurantes de Saltillo lucieron una notable afluencia de comensales, principalmente familias y grupos que optaron por dejar el “recalentado” en casa y acudir a establecimientos para convivir.
De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Saltillo, Isidoro García, la movilidad comenzó a registrarse a partir del mediodía, ya que varios negocios iniciaron operaciones más tarde. Señaló que establecimientos tradicionales como El Chivatito y el Mesón Principal, así como restaurantes ubicados al norte de la ciudad registraron ocupación en mesas y pedidos para llevar constantes.
Entre los restaurantes que reportaron actividad se encuentran Matsumoto y Don Porfirio, además de negocios de hamburguesas y comida rápida. García explicó que, además del consumo en sitio, se observó un alto número de pedidos para llevar, principalmente realizados por llamada telefónica, en vez de plataformas digitales.
“El día 25 siempre es bueno para los restaurantes que abren, porque son pocos los que ofrecen servicio y eso genera buena respuesta de la gente”, comentó el dirigente de CANIRAC, quien agregó que la mayoría de los establecimientos mantendrían servicio hasta las 10:00 pm.
Indicó que muchos clientes ya conocen qué restaurantes abren cada Navidad, por lo que aprovechan la fecha para reunirse y convivir sin preocuparse por la preparación de alimentos, convirtiendo la comida del 25 de diciembre en una alternativa cómoda y práctica para las familias saltillenses.