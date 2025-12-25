Acuden saltillenses al ‘recalentado’ en restaurantes este 25 de diciembre

Esta Navidad, diversos restaurantes de Saltillo lucieron una notable afluencia de comensales, principalmente familias y grupos que optaron por dejar el “recalentado” en casa y acudir a establecimientos para convivir.

De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Saltillo, Isidoro García, la movilidad comenzó a registrarse a partir del mediodía, ya que varios negocios iniciaron operaciones más tarde. Señaló que establecimientos tradicionales como El Chivatito y el Mesón Principal, así como restaurantes ubicados al norte de la ciudad registraron ocupación en mesas y pedidos para llevar constantes.

