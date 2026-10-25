Acuerdan regreso de ajedrecistas a la Alameda Zaragoza en Saltillo

A través de sus redes sociales, la agrupación detalló que contaban con el visto bueno de la Dirección de Distrito Centro para realizar sus actividades, pero se les indicó que debían presentar una solicitud formal ante la dependencia de comercio. Ante la instrucción, los ajedrecistas explicaron que se trataba de una actividad sin fines de lucro, aunque optaron por retirarse para evitar mayores conflictos.

La Academia de Ajedrez Carlos Torre Repetto informó que sus integrantes podrán regresar a la Alameda Zaragoza el próximo domingo, luego de que durante el fin de semana un funcionario de la Dirección de Comercio les solicitara retirarse temporalmente del espacio público.

Horas más tarde, la academia confirmó la resolución de la situación. “Se comunicaron con la Academia Carlos Torre Repetto las autoridades municipales y nos han manifestado su apoyo irrestricto. El asunto de hoy fue un problema de comunicación entre autoridades”, señala la actualización de su comunicado.

La agrupación agradeció el respaldo de las autoridades municipales, confirmó su regreso a la Alameda para el próximo domingo y adelantó que en los próximos días convocarán, en coordinación con el Ayuntamiento, a la realización de un torneo masivo en el espacio público.

RESPALDO CIUDADANO

La situación inicial generó una ola de apoyo en redes sociales. Usuarios y ciudadanos expresaron su respaldo a los ajedrecistas, destacando que se trata de una actividad recreativa y cultural que se realiza desde hace tiempo en el lugar y que fomenta la convivencia familiar, por lo que solicitaron mantener el impulso a este tipo de espacios libres.