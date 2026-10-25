Acuerdan regreso de ajedrecistas a la Alameda Zaragoza en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Acuerdan regreso de ajedrecistas a la Alameda Zaragoza en Saltillo
    Las partidas de ajedrez al aire libre son una actividad habitual en la Alameda Zaragoza de Saltillo. REDES SOCIALES

La academia Carlos Torre Repetto informó que autoridades municipales aclararon la situación y les manifestaron su apoyo; en redes, ciudadanos respaldaron la actividad

La Academia de Ajedrez Carlos Torre Repetto informó que sus integrantes podrán regresar a la Alameda Zaragoza el próximo domingo, luego de que durante el fin de semana un funcionario de la Dirección de Comercio les solicitara retirarse temporalmente del espacio público.

A través de sus redes sociales, la agrupación detalló que contaban con el visto bueno de la Dirección de Distrito Centro para realizar sus actividades, pero se les indicó que debían presentar una solicitud formal ante la dependencia de comercio. Ante la instrucción, los ajedrecistas explicaron que se trataba de una actividad sin fines de lucro, aunque optaron por retirarse para evitar mayores conflictos.

Teatro, música y arte dan vida al Festival Ánimas del Desierto en Saltillo

Horas más tarde, la academia confirmó la resolución de la situación. “Se comunicaron con la Academia Carlos Torre Repetto las autoridades municipales y nos han manifestado su apoyo irrestricto. El asunto de hoy fue un problema de comunicación entre autoridades”, señala la actualización de su comunicado.

La agrupación agradeció el respaldo de las autoridades municipales, confirmó su regreso a la Alameda para el próximo domingo y adelantó que en los próximos días convocarán, en coordinación con el Ayuntamiento, a la realización de un torneo masivo en el espacio público.

RESPALDO CIUDADANO

La situación inicial generó una ola de apoyo en redes sociales. Usuarios y ciudadanos expresaron su respaldo a los ajedrecistas, destacando que se trata de una actividad recreativa y cultural que se realiza desde hace tiempo en el lugar y que fomenta la convivencia familiar, por lo que solicitaron mantener el impulso a este tipo de espacios libres.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ajedrez
Ciudadanía

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
CUARTOSCURO

La árbitra electoral necesita que la arbitren

NosotrAs: Mujeres sin energía

NosotrAs: Mujeres sin energía
La Modalidad 10 permite a los trabajadores independientes acceder a servicios médicos y acumular semanas para su pensión.

¿Qué es la modalidad 10 del IMSS?... y qué tan efectiva es como alternativa a la modalidad 40
true

La injusticia detrás de las pensiones en México

Diego Gaxiola, director global de administración y finanzas, calificó el trimestre de ‘excepcional (...) Este desempeño nos da gran confianza de cara al 2027’

Los beneficios netos del mexicano Grupo Bimbo aumentan un 22.1% en tercer trimestre
Las ciudades, aunque nos parezcan inertes, son un ente vivo al que pertenecemos y que nos pertenece.

¿Qué tanto conoces la ciudad que habita en ti?
Explorando sabores en Saltillo: Reinventando la tradición del pan de muerto

Explorando sabores en Saltillo: Reinventando la tradición del pan de muerto
Trama. Connie Britton y Sam Nivola protagonizan una historia en la que las apariencias familiares esconden una inquietante verdad.

Llegan ‘Phony’ y nuevas temporadas