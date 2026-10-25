Teatro, música y arte dan vida al Festival Ánimas del Desierto en Saltillo

Teatro, cine de terror, música y artes plásticas forman parte de las actividades del Festival Ánimas del Desierto 2026, que reúne a públicos de distintas edades en espacios culturales de Saltillo y continuará con su programación hasta el 3 de noviembre. Organizado por el Instituto Municipal de Cultura, con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, el encuentro comenzó el pasado 22 de octubre y ha ofrecido propuestas artísticas en diferentes recintos de la capital coahuilense.

Entre las presentaciones destacó la puesta en escena “Frida Kahlo Viva la Vida”, a cargo de la Compañía Origen Teatro, bajo la dirección de Martha Matamoros. La obra se presentó en el Centro Cultural Teatro García Carrillo. La programación cinematográfica incluyó la proyección de “El espinazo del diablo”, como parte del Ciclo de Cine de Terror Clásico e Intervención de Espacios Vol. 6. La función se realizó en el Auditorio Víctor Arámbula, en coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.

La música también tuvo presencia en las actividades del festival. En la explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, ubicada en la Alameda Zaragoza, el grupo Cofradúo presentó el espectáculo “Cantando a la vida y a la muerte”, que congregó a cientos de asistentes.

Por su parte, el Centro Cultural Casa Purcell recibió el taller de acuarela “La luz que nos llama”, impartido por María Vigné y dirigido a personas con conocimientos intermedios y avanzados en esta disciplina artística. El Instituto Municipal de Cultura invitó a la ciudadanía a consultar la cartelera completa del Festival Ánimas del Desierto 2026 y participar en las actividades programadas hasta el próximo 3 de noviembre.