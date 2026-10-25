Teatro, música y arte dan vida al Festival Ánimas del Desierto en Saltillo

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    Teatro, música y arte dan vida al Festival Ánimas del Desierto en Saltillo
    La Compañía Origen Teatro presentó “Frida Kahlo Viva la Vida” en el Centro Cultural Teatro García Carrillo, como parte del festival. CORTESÍA

Teatro, cine de terror, música y acuarela integran la programación del Festival Ánimas del Desierto 2026, que concluirá el 3 de noviembre en Saltillo

Teatro, cine de terror, música y artes plásticas forman parte de las actividades del Festival Ánimas del Desierto 2026, que reúne a públicos de distintas edades en espacios culturales de Saltillo y continuará con su programación hasta el 3 de noviembre.

Organizado por el Instituto Municipal de Cultura, con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, el encuentro comenzó el pasado 22 de octubre y ha ofrecido propuestas artísticas en diferentes recintos de la capital coahuilense.

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$!“El espinazo del diablo” se proyectó en el Auditorio Víctor Arámbula como parte del Ciclo de Cine de Terror Clásico e Intervención de Espacios Vol. 6, dentro del Festival Ánimas del Desierto 2026.
“El espinazo del diablo” se proyectó en el Auditorio Víctor Arámbula como parte del Ciclo de Cine de Terror Clásico e Intervención de Espacios Vol. 6, dentro del Festival Ánimas del Desierto 2026. CORTESÍA

Entre las presentaciones destacó la puesta en escena “Frida Kahlo Viva la Vida”, a cargo de la Compañía Origen Teatro, bajo la dirección de Martha Matamoros. La obra se presentó en el Centro Cultural Teatro García Carrillo.

La programación cinematográfica incluyó la proyección de “El espinazo del diablo”, como parte del Ciclo de Cine de Terror Clásico e Intervención de Espacios Vol. 6. La función se realizó en el Auditorio Víctor Arámbula, en coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.

La música también tuvo presencia en las actividades del festival. En la explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, ubicada en la Alameda Zaragoza, el grupo Cofradúo presentó el espectáculo “Cantando a la vida y a la muerte”, que congregó a cientos de asistentes.

$!El Auditorio Víctor Arámbula recibió la proyección de “El espinazo del diablo”, como parte del ciclo dedicado al cine de terror.
El Auditorio Víctor Arámbula recibió la proyección de “El espinazo del diablo”, como parte del ciclo dedicado al cine de terror. CORTESÍA

Por su parte, el Centro Cultural Casa Purcell recibió el taller de acuarela “La luz que nos llama”, impartido por María Vigné y dirigido a personas con conocimientos intermedios y avanzados en esta disciplina artística.

El Instituto Municipal de Cultura invitó a la ciudadanía a consultar la cartelera completa del Festival Ánimas del Desierto 2026 y participar en las actividades programadas hasta el próximo 3 de noviembre.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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