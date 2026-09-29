Adulto mayor muere de congestión alcohólica en su casa, en Saltillo
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Fue encontrado por su compañero de trabajo en la colonia Brisas Poniente
Una aparente congestión alcohólica acabó con la vida de Federico N., de 62 años de edad, quien fue localizado sin vida al interior de su propia vivienda, ubicada en la colonia Brisas Poniente.
Los hechos ocurrieron la noche de este lunes, en el inmueble. Uno de sus compañeros de trabajo acudió al domicilio para buscarlo, luego de que Federico no se presentara a laborar y quisiera saber el motivo de su ausencia.
De acuerdo con lo informado, la última persona que lo vio con vida fue el domingo 27 de septiembre, aunque no se especificó el horario. Ese día, sostuvo una reunión y, posteriormente, al retirarse sus acompañantes, Federico se quedó solo en el domicilio consumiendo bebidas alcohólicas.
Se presume que, mientras se encontraba solo, pudo haber sufrido una congestión alcohólica que provocó que se desvaneciera y quedara tendido en el piso.
Tras localizarlo, se dio aviso de inmediato a las autoridades a través del número de emergencias 911, por lo que al sitio acudió la ambulancia 214 de la Cruz Roja.
Los paramédicos realizaron una valoración y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y que llevaba varias horas de haber fallecido.
El cuerpo fue cubierto con una sábana quirúrgica, mientras elementos del Grupo de Reacción Sureste (GRS) se encargaron de acordonar el área y resguardar el inmueble.
Los agentes también entrevistaron a algunos vecinos de la colonia, quienes señalaron que Federico aparentemente vivía solo y que no le conocían familiares o amistades cercanas que acudieran con frecuencia a su domicilio.
Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) ingresó a la vivienda para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitieran descartar cualquier hecho violento.
Finalmente, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicaría la necropsia de ley para establecer con precisión las causas del fallecimiento.