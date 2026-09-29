Adulto mayor muere de congestión alcohólica en su casa, en Saltillo

Una aparente congestión alcohólica acabó con la vida de Federico N., de 62 años de edad, quien fue localizado sin vida al interior de su propia vivienda, ubicada en la colonia Brisas Poniente.

Los hechos ocurrieron la noche de este lunes, en el inmueble. Uno de sus compañeros de trabajo acudió al domicilio para buscarlo, luego de que Federico no se presentara a laborar y quisiera saber el motivo de su ausencia.

De acuerdo con lo informado, la última persona que lo vio con vida fue el domingo 27 de septiembre, aunque no se especificó el horario. Ese día, sostuvo una reunión y, posteriormente, al retirarse sus acompañantes, Federico se quedó solo en el domicilio consumiendo bebidas alcohólicas.

Se presume que, mientras se encontraba solo, pudo haber sufrido una congestión alcohólica que provocó que se desvaneciera y quedara tendido en el piso.

Tras localizarlo, se dio aviso de inmediato a las autoridades a través del número de emergencias 911, por lo que al sitio acudió la ambulancia 214 de la Cruz Roja.