Adulto mayor provoca aparatoso choque, en Saltillo

Un aparatoso choque automovilístico ocurrido en la colonia Buenos Aires provocó la movilización de ambulancias. Por fortuna, el accidente no pasó a mayores y únicamente se reportaron daños materiales, cuyo monto se estimó en 50 mil pesos.

El percance ocurrió cerca de las 3:30 de la tarde, cuando una combi Volkswagen circulaba de oriente a poniente por la calle Santa Fe. La unidad era conducida por Tomás Jiménez Navarro, de 67 años.

En el accidente también participó un automóvil Dodge Neon, cuyo conductor circulaba de sur a norte por el bulevar Saltillo. Según su versión, intentó evadir la combi; sin embargo, durante la maniobra, su vehículo recibió un golpe en el costado trasero derecho.

A consecuencia del impacto, el Dodge Neon giró y terminó proyectándose hacia el carril contrario, donde chocó contra una camioneta Dodge Journey que se encontraba estacionada.