Adulto mayor provoca aparatoso choque, en Saltillo
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Los hechos se registraron en la colonia Buenos Aires, al sur de la ciudad
Un aparatoso choque automovilístico ocurrido en la colonia Buenos Aires provocó la movilización de ambulancias. Por fortuna, el accidente no pasó a mayores y únicamente se reportaron daños materiales, cuyo monto se estimó en 50 mil pesos.
El percance ocurrió cerca de las 3:30 de la tarde, cuando una combi Volkswagen circulaba de oriente a poniente por la calle Santa Fe. La unidad era conducida por Tomás Jiménez Navarro, de 67 años.
En el accidente también participó un automóvil Dodge Neon, cuyo conductor circulaba de sur a norte por el bulevar Saltillo. Según su versión, intentó evadir la combi; sin embargo, durante la maniobra, su vehículo recibió un golpe en el costado trasero derecho.
A consecuencia del impacto, el Dodge Neon giró y terminó proyectándose hacia el carril contrario, donde chocó contra una camioneta Dodge Journey que se encontraba estacionada.
Paramédicos de la ambulancia 204 de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a los conductores. El más afectado fue el operador de la combi, quien presentó presión arterial elevada, aunque decidió permanecer en el sitio y no ser trasladado a un hospital.
Por su parte, elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y autorizaron a los involucrados a llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, sin necesidad de consignar el accidente ante el Ministerio Público.