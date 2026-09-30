Advirtió Cofepris desde 2022 sobre suplementos ‘El Diablo’ que mataron a mujer en Saltillo

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Saltillo
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    Advirtió Cofepris desde 2022 sobre suplementos ‘El Diablo’ que mataron a mujer en Saltillo
    Una mujer de 54 años de edad falleció este miércoles en la Clínica Dos del IMSS, en Saltillo, Coahuila, a causa de una falla hepática aguda provocada por tomar suplementos prohibidos para adelgazar. ARCHIVO

Desde hace 4 años, las autoridades habían lanzado una alerta donde da a conocer que suplementos para adelgazar son un producto no regulado y sumamente peligrosos

Una mujer de 54 años de edad falleció en la Clínica Dos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Saltillo, Coahuila, a causa de una falla hepática aguda, provocada por la ingesta de sustancias administradas con el propósito de reducir peso corporal.

La paciente, identificada como Juana María, con domicilio en la colonia Mirasierra, ingresó por sus propios medios al centro hospitalario la noche del pasado 20 de septiembre tras presentar malestares vinculados con el consumo de estos productos.

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La persona afectada refirió haber ingerido un suplemento denominado “El Diablo” para adelgazar.

A pesar de recibir atención médica continua durante 10 días en estado delicado, se confirmó su fallecimiento la mañana de este miércoles 30 de septiembre a las 10:15 horas, momento en que el personal del IMSS dio aviso a las autoridades competentes.

Es importante mencionar que autoridades sanitarias ya han emitido postura sobre esos productos vendidos como suplementos alimenticios. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) había emitido previamente una alerta sanitaria sobre la línea de productos “Diablo” desde febrero de 2022.

La gama de insumos comercializados por la empresa Vilicomsa, S.A. de C.V., que abarca nombres como “Diablo Burn 24/7”, “Diablo Testo”, “Diablo Carne”, “Diablo Amino”, “Diablo Kong” y “Diablo Power”, se ostentaba indebidamente como suplementos alimenticios sin contar con registros ni autorizaciones sanitarias válidas.

INGREDIENTES PROHIBÍDOS Y RIESGOS SEVEROS A LA SALUD

De acuerdo con las determinaciones del organismo regulador, estos denominados “productos engaño” o “milagro” prometían quemar grasa, incrementar la oxigenación y reparar fibras musculares en presentaciones de cápsulas, polvo o tabletas, careciendo de evidencia técnico-científica que respaldara su seguridad, calidad o eficacia.

La Cofepris ha indicado que esta serie de productos contienen ingredientes prohibidos que representan un peligro grave para la salud, por lo que su comercialización, distribución y publicidad están estrictamente prohibidas en cualquier canal físico, sitio web o red social.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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