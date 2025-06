Agradece apoyo en protesta esposa de biker atropellado en Saltillo; advierte sobre estafas

Tras la detención de Enrique “N” como presunto responsable de Jonathan Chávez, biker atropellado y asesinado, su esposa agradeció el apoyo de quienes se hicieron presentes en la manifestación de este viernes.

A través de un mensaje en su cuenta de Facebook, Dalia Gandarilla expresó que la protesta resultó en “muy buenos resultados”.

“Estoy muy contenta, conforme no porque todavía falta mucho. Es un proceso y creo que vienen días un poquito difíciles. Obtuvimos los resultados que yo exigía. No puedo dar muchos detalles pero créanme que son excelentes noticias”, dijo Gandarilla.

Agregó que durante la manifestación se demostró la “verdadera hermandad biker”.

La tarde del pasado viernes, cerca de 200 motociclistas tomaron los carriles debajo de los puentes del Distribuidor Vial El Sarape, lugar donde fue atropellado Jonathan Chávez.

Además, durante cerca de 15 minutos tomaron también los puentes paralizando el tránsito en los cuatro puntos cardinales.

La manifestación se retiró cerca de las 21:00 horas ante la noticia de la detención de Enrique “N”.

ADVIERTE SOBRE POSIBLES FRAUDES

Gandarilla mencionó que otro de los motivos por los que emitió el mensaje en redes sociales es para advertir que personas están pidiendo dinero a nombre suyo.

“Aclaro, yo no he pedido dinero con nadie, ni estoy mandando a nadie a pedir dinero a mi nombre, que eso les quede bien claro y que no caigan en esa estafa, en ese juego”, declaró.

Detalló que hasta el momento no ha tenido necesidad económica como para pedir donativos y que en caso de requerirlo, lo hará de su propia boca.

Advirtió que si una persona se entera de la petición de cooperación, mande mensaje a su perfil para verificar la información.

Gandarilla también negó que hubiese llegado a un acuerdo con la familia del presunto responsable del atropellamiento de Jonathan así como haber recibido dinero de ellos.

“Yo no he llegado a ningún acuerdo con nadie, con nadie absolutamente y no pretendo hacerlo, yo pedía justicia, yo quería que se entregara a la persona y si tiene que ir a pagar a la cárcel, que vaya cárcel”, concluyó Gandarilla.