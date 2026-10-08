Aguas de Saltillo asegura que turbiedad en el sistema de abastecimiento está controlada

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Aguas de Saltillo asegura que turbiedad en el sistema de abastecimiento está controlada
    Usuarios de redes sociales compartieron imágenes del aspecto del agua en sus domicilios durante el inicio de la semana. REDES SOCIALES

Habitantes del oriente y sur de Saltillo reportaron agua turbia tras las lluvias; la paramunicipal mantiene el monitoreo de los niveles de cloro

Aguas de Saltillo (Agsal) informó que la turbiedad reportada en el suministro de agua de diversos sectores de la ciudad fue atendida y que al corte del jueves 8 de octubre no hay nuevos reportes vigentes sobre sectores afectados.

Durante el inicio de la semana, usuarios de redes sociales de colonias del oriente y sur de Saltillo alertaron sobre la salida de agua con tonalidades turbias en sus domicilios. Entre los sectores afectados se encuentran Lomas de Zapalinamé, La Herradura, Federico Berrueto, Fraccionamiento Urdiñola y Ampliación Morelos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/detienen-a-comerciante-tras-rina-con-arma-punzocortante-en-ramos-arizpe-deja-dos-heridos-video-JG24008753

La paramunicipal explicó que la alteración en el aspecto del líquido se debió a las precipitaciones registradas durante el fin de semana, que se concentraron de manera significativa en el área de captación de la Sierra de Zapalinamé.

$!El agua con tonalidades amarillentas salió de las llaves en colonias del oriente y sur de Saltillo tras las lluvias.
El agua con tonalidades amarillentas salió de las llaves en colonias del oriente y sur de Saltillo tras las lluvias. REDES SOCIALES

Como medida preventiva, Agsal puso fuera de operación los cuatro pozos afectados para eliminar la turbiedad. La empresa detalló que fueron las lluvias continuas las que provocaron el problema en la zona de captación.

$!A través de redes sociales se recomendó evitar el consumo del agua, así como su utilización para la elaboración de alimentos.
A través de redes sociales se recomendó evitar el consumo del agua, así como su utilización para la elaboración de alimentos. REDES SOCIALES

El equipo técnico de la paramunicipal mantiene la supervisión constante sobre las condiciones del agua y los niveles de cloro en la red para garantizar su calidad. La empresa no ha reportado nuevos incidentes relacionados con el aspecto del líquido en los sectores mencionados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
crisis de agua
Ciudadanía

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


AGUAS DE SALTILLO

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Nueva ley catastral: Así, de repente

Nueva ley catastral: Así, de repente
true

Cañón de San Lorenzo: el regreso de su cascada

true

POLITICÓN: Manolo Jiménez toma distancia del proceso de liquidación de AHMSA ante ‘síntomas extraños’

José Ángel ‘N’ confirmó en un video publicado en TikTok la vinculación a proceso.

Vinculan a proceso a arquitecto por la ‘casa del boiler’, dada a conocer por el Arqui Juve

Maryfer Centeno analizó el comportamiento de Maribel Garza durante una entrevista televisiva.

¿Qué revela el lenguaje corporal de la madre de ‘Los Cuates’ de Torreón? Esto dice Maryfer Centeno
La competencia contempla las pruebas de 5K y 10K, además de una carrera infantil de 1K para menores de 13 años.

Carrera Chuy Flores 2026: a una semana de la edición 15 en Saltillo
Agentes de policía rocían con gas pimienta a estudiantes cerca de la universidad Sciences Po mientras protestan contra la falta de recursos en las escuelas, en París, el miércoles 7 de octubre de 2026.

Espantosas lesiones ponen el foco en la actuación policial en protestas en Francia
Especialistas en anestesiología y procedimientos de inyección letal han planteado la posibilidad de que las vías intravenosas no funcionaran correctamente y que los medicamentos se acumularan en los tejidos en lugar de ingresar de manera adecuada al torrente sanguíneo.

Christa Pike está enfadada y confundida tras sobrevivir a un intento de ejecución, según declaró su abogado