Aguas de Saltillo asegura que turbiedad en el sistema de abastecimiento está controlada
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Habitantes del oriente y sur de Saltillo reportaron agua turbia tras las lluvias; la paramunicipal mantiene el monitoreo de los niveles de cloro
Aguas de Saltillo (Agsal) informó que la turbiedad reportada en el suministro de agua de diversos sectores de la ciudad fue atendida y que al corte del jueves 8 de octubre no hay nuevos reportes vigentes sobre sectores afectados.
Durante el inicio de la semana, usuarios de redes sociales de colonias del oriente y sur de Saltillo alertaron sobre la salida de agua con tonalidades turbias en sus domicilios. Entre los sectores afectados se encuentran Lomas de Zapalinamé, La Herradura, Federico Berrueto, Fraccionamiento Urdiñola y Ampliación Morelos.
La paramunicipal explicó que la alteración en el aspecto del líquido se debió a las precipitaciones registradas durante el fin de semana, que se concentraron de manera significativa en el área de captación de la Sierra de Zapalinamé.
Como medida preventiva, Agsal puso fuera de operación los cuatro pozos afectados para eliminar la turbiedad. La empresa detalló que fueron las lluvias continuas las que provocaron el problema en la zona de captación.
El equipo técnico de la paramunicipal mantiene la supervisión constante sobre las condiciones del agua y los niveles de cloro en la red para garantizar su calidad. La empresa no ha reportado nuevos incidentes relacionados con el aspecto del líquido en los sectores mencionados.