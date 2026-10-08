Aguas de Saltillo asegura que turbiedad en el sistema de abastecimiento está controlada

Aguas de Saltillo (Agsal) informó que la turbiedad reportada en el suministro de agua de diversos sectores de la ciudad fue atendida y que al corte del jueves 8 de octubre no hay nuevos reportes vigentes sobre sectores afectados.

Durante el inicio de la semana, usuarios de redes sociales de colonias del oriente y sur de Saltillo alertaron sobre la salida de agua con tonalidades turbias en sus domicilios. Entre los sectores afectados se encuentran Lomas de Zapalinamé, La Herradura, Federico Berrueto, Fraccionamiento Urdiñola y Ampliación Morelos.