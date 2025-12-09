Aguas de Saltillo se compromete a reparar daños a familias afectadas por pozo desbordado

Tras el desbordamiento de un pozo en la colonia María Luisa que provocó la inundación de viviendas y la pérdida de patrimonio, Aguas de Saltillo (Agsal) ha emitido una respuesta oficial comprometiéndose a remediar las afectaciones.

El incidente, que se registró alrededor de las 5:00 horas del día 8 de diciembre, en la calle Juan Gutiérrez 322, afectó una vivienda donde residen ocho adultos y siete niños, causando la pérdida de ropa y varios muebles por el contacto prolongado con el agua.

En respuesta al incidente, Aguas de Saltillo, informó que acudió al sitio para verificar lo sucedido. La empresa ha comunicado que, “en términos generales, se visitaron las casas, se reconocieron los daños y se llevará a cabo la reparación de los mismos”.

Además de reconocer las afectaciones, Agsal entregó a los afectados un documento para iniciar el proceso formal de reparación del daño y definir las acciones a seguir.

INVESTIGAN CAUSA

Vecinos de la colonia María Luisa señalaron que, aunque han registrado problemas similares durante más de 20 años, el desbordamiento reciente se vio agravado por una barda construida hacía pocos días, la cual desvió el agua directamente hacia las viviendas.

Ante esta situación, el personal de Agsal también acudió para determinar quién colocó la barda, ya que los habitantes del domicilio afectado aseguraron que no fueron ellos.

Este medio informó que a pesar de los esfuerzos del Cuerpo de Bomberos para realizar labores de bombeo y desviar el agua hacia el exterior, los vecinos indicaron que el líquido acumulado continuó filtrándose hacia el interior de las viviendas. Con la promesa de reparación de Agsal, se espera que las familias de la colonia María Luisa puedan recuperar el patrimonio perdido.