Ajustan horarios de rutas troncales en Saltillo por mantenimiento, este 31 de octubre

Saltillo
/ 30 octubre 2025
    Ajustan horarios de rutas troncales en Saltillo por mantenimiento, este 31 de octubre
    Las rutas operarán desde las 5:30 de la mañana hasta la última salida a las 5:00 de la tarde. FOTO: CORTESÍA

Este viernes las dos rutas troncales del programa ‘Aquí Vamos Gratis’ tendrán un horario especial

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este viernes 31 de octubre, las dos rutas troncales del programa de transporte “Aquí Vamos Gratis” operarán en un horario especial, iniciando sus recorridos a las 5:30 de la mañana y con última salida a las 5:00 de la tarde.

La medida se debe a que a partir de las 6:00 de la tarde se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo del software de las unidades, con el objetivo de garantizar un servicio seguro, confiable y eficiente para los usuarios.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo impulsa agenda sobre inclusión y cooperación económica en Texas

El sábado 1 de noviembre, las dos rutas troncales retomarán su horario habitual, asegurando la continuidad del servicio gratuito para las y los ciudadanos de Saltillo.

El Gobierno Municipal reiteró la importancia de que los usuarios tomen en cuenta estos ajustes de horario y agradeció su comprensión durante las labores de mantenimiento, que buscan mejorar la operación del sistema y la experiencia de transporte público en la ciudad.

Temas


Movilidad
Transporte Público

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

POLITICÓN: Tras cinco años, Viva Aerobús reactiva hoy la ruta Saltillo-CDMX
true

La forma de gobernar de Sheinbaum
true

La nueva casta morenista: Ya llegó. Ya está aquí
true

Coahuila: ¿seguirá viva la alianza PRI-PAN para que continúe el trueque, el ‘dame y te doy’?
Un carbón de alta gama política

Un carbón de alta gama política
true

“No eres igual que antes, has cambiado.” Claro que he cambiado, de eso se trata la vida