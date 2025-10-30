Ajustan horarios de rutas troncales en Saltillo por mantenimiento, este 31 de octubre
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Este viernes las dos rutas troncales del programa ‘Aquí Vamos Gratis’ tendrán un horario especial
El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este viernes 31 de octubre, las dos rutas troncales del programa de transporte “Aquí Vamos Gratis” operarán en un horario especial, iniciando sus recorridos a las 5:30 de la mañana y con última salida a las 5:00 de la tarde.
La medida se debe a que a partir de las 6:00 de la tarde se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo del software de las unidades, con el objetivo de garantizar un servicio seguro, confiable y eficiente para los usuarios.
TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo impulsa agenda sobre inclusión y cooperación económica en Texas
El sábado 1 de noviembre, las dos rutas troncales retomarán su horario habitual, asegurando la continuidad del servicio gratuito para las y los ciudadanos de Saltillo.
El Gobierno Municipal reiteró la importancia de que los usuarios tomen en cuenta estos ajustes de horario y agradeció su comprensión durante las labores de mantenimiento, que buscan mejorar la operación del sistema y la experiencia de transporte público en la ciudad.