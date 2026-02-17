Ajustan tarifas de taxis en Saltillo conforme a la inflación

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) actualizó las tarifas de taxis en Saltillo con incrementos vinculados al índice inflacionario, en un proceso que también contempla regularización de concesionarios y verificación de unidades para que puedan aplicar el nuevo tabulador.

El titular del IMMUS, Víctor de la Rosa, explicó que el ajuste no responde a una negociación con el gremio, sino a un cálculo establecido en reglamento. “Son incrementos que están por reglamento ligados a la inflación, no hay una negociación sobre el incremento. Básicamente lo que cambia es eso”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Afinan trazos y paradas de las rutas alimentadoras del transporte público en Saltillo

En la tarifa diurna, el banderazo pasará de 14.24 a 14.83 pesos; el kilómetro recorrido de 6.84 a 7.12 pesos y la tarifa mínima de 37.60 a 39.20 pesos. En el caso de la tarifa nocturna, el banderazo se ajustará de 19.94 a 20.77 pesos; el kilómetro recorrido de 8.20 a 8.54 pesos y la tarifa mínima de 44.97 a 46.86 pesos.

“No son incrementos mayúsculos, son cálculos matemáticos que se hacen tomando la tasa publicada del índice y se aplica directamente”, señaló.

El funcionario municipal detalló que el nuevo tabulador entrará en vigor una vez que sea publicado en el Periódico Oficial, trámite que corresponde a la Secretaría del Ayuntamiento.

Mientras tanto, explicó que la aplicación de la tarifa estará condicionada a que los concesionarios cumplan con sus obligaciones. “Si tú no tienes actualizados tus pagos, tus refrendos y la revisión físico-mecánica, no tienes derecho a la tarifa”, advirtió.

De la Rosa explicó que actualmente se trabaja con las organizaciones de taxistas para concentrar en un mismo periodo varios procesos administrativos, entre ellos el pago anual de permisos, plaqueo, refrendos y revisiones físico-mecánicas.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Aquí Vamos Gratis’ en Saltillo genera ahorro superior a 32 millones de pesos a familias

“Estamos trabajando de manera muy acelerada con las organizaciones para juntar todos esos plazos y que puedan hacer todo al mismo tiempo y no se metan en problemas”, comentó. En ese proceso también se encuentra la actualización de taxímetros, luego de que el año pasado se destrabó la posibilidad de cambiar de proveedor de estos equipos.

MANTIENEN MONITOREO ANTE REPORTES DE IRREGULARIDADES

Sobre reportes en redes sociales relacionados con supuestas alteraciones de taxímetros o irregularidades en unidades, el titular del IMMUS señaló que se mantienen monitoreos constantes, aunque no todos los señalamientos resultan verídicos.

“Tenemos sistemas que monitorean de manera automatizada y hemos detectado casos extraños. Hay reportes de unidades sin placas y al verificar resulta que sí las tienen, pero en las imágenes se las borran”, explicó.

Agregó que, ante la capacidad limitada de inspección, el instituto prioriza los casos con elementos verificables para dirigir sus acciones de supervisión.