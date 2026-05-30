Ajustarán operación de rutas de transporte por carrera 21K

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Saltillo
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    Ajustarán operación de rutas de transporte por carrera 21K
    Las rutas de transporte público retomarán operaciones de forma gradual conforme sean liberadas las vialidades utilizadas para el 21K Coahuila. CORTESÍA

Las rutas que circulan por el Centro, Urdiñola e Isidro López modificarán temporalmente sus horarios por los cierres viales de la carrera

El 21K Coahuila 2026 no solo implicará cierres de calles este domingo, sino también ajustes en la operación del transporte público de Saltillo, informó el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS).

De acuerdo con la dependencia, diversas rutas modificarán temporalmente sus horarios debido a las restricciones de circulación que habrá durante la competencia deportiva en distintos sectores de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/no-lo-olvides-aplicaran-cierres-viales-temporales-por-la-21k-coahuila-2026-GG21051896

Las afectaciones al transporte se relacionan con los cierres previstos en avenidas y calles como Emilio Carranza, Isidro López Zertuche, Venustiano Carranza, Francisco Coss, Urdiñola, Victoria, Cuauhtémoc y Presidente Cárdenas, además de diversos cruces utilizados por rutas alimentadoras, convencionales y las dos rutas troncales del sistema.

Según la información difundida por el IMMUS, las rutas con recorrido por Urdiñola comenzarán a operar alrededor de las 9:00 horas. Las que atraviesan el primer cuadro de la ciudad reanudarán servicio aproximadamente a las 10:00 de la mañana.

En tanto, las rutas troncales gratuitas y aquellas que circulan por Isidro López Zertuche iniciarán operaciones a partir de las 11:00 horas.

La dependencia precisó que estos horarios podrían modificarse conforme avance la competencia y se reabran las vialidades.

Ante ello, se recomendó a la ciudadanía planear con anticipación sus traslados, considerar rutas alternas y mantenerse atenta a los avisos oficiales relacionados con la carrera.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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