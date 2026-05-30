Ajustarán operación de rutas de transporte por carrera 21K

De acuerdo con la dependencia, diversas rutas modificarán temporalmente sus horarios debido a las restricciones de circulación que habrá durante la competencia deportiva en distintos sectores de la ciudad.

El 21K Coahuila 2026 no solo implicará cierres de calles este domingo, sino también ajustes en la operación del transporte público de Saltillo , informó el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS).

Las afectaciones al transporte se relacionan con los cierres previstos en avenidas y calles como Emilio Carranza, Isidro López Zertuche, Venustiano Carranza, Francisco Coss, Urdiñola, Victoria, Cuauhtémoc y Presidente Cárdenas, además de diversos cruces utilizados por rutas alimentadoras, convencionales y las dos rutas troncales del sistema.

Según la información difundida por el IMMUS, las rutas con recorrido por Urdiñola comenzarán a operar alrededor de las 9:00 horas. Las que atraviesan el primer cuadro de la ciudad reanudarán servicio aproximadamente a las 10:00 de la mañana.

En tanto, las rutas troncales gratuitas y aquellas que circulan por Isidro López Zertuche iniciarán operaciones a partir de las 11:00 horas.

La dependencia precisó que estos horarios podrían modificarse conforme avance la competencia y se reabran las vialidades.

Ante ello, se recomendó a la ciudadanía planear con anticipación sus traslados, considerar rutas alternas y mantenerse atenta a los avisos oficiales relacionados con la carrera.