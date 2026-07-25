Al año, dan positivo al antidoping 15 choferes del transporte público en Saltillo

El funcionario detalló que el organismo practica entre mil y mil 200 exámenes anuales como parte de los requisitos para renovar el tarjetón de los operadores. En el caso del servicio de taxi, las evaluaciones también se realizan cuando una unidad cambia de conductor.

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) identifica, en promedio, a 15 operadores de taxi y transporte público de Saltillo con resultados positivos en pruebas antidoping cada año, informó su director, Víctor de la Rosa.

Además, explicó que durante febrero y marzo se reforzó la aplicación de estas pruebas aprovechando las visitas efectuadas a los patios de las empresas concesionarias, en el marco del levantamiento de inventario de las rutas del transporte urbano.

SANCIONES ESCALAN HASTA LA CANCELACIÓN DEFINITIVA

Víctor de la Rosa indicó que cuando un operador da positivo al examen toxicológico, el IMMUS procede de manera inmediata al retiro del tarjetón e inicia el procedimiento administrativo para solicitar la cancelación de la licencia de conducir.

”Se retira el tarjetón y se abre un procedimiento para solicitar la cancelación de la licencia de conducir, que es el requisito básico para poder seguir trabajando”, explicó.

Agregó que cada caso se atiende conforme a la normatividad vigente mediante un proceso administrativo que contempla diferentes etapas de sanción.

Precisó que las medidas se endurecen cuando existe reincidencia y que, al acumular una tercera infracción, el operador pierde de forma definitiva la autorización para prestar el servicio de transporte público.