Con corte hasta el 21 de febrero, Saltillo ha registrado en 2023 un total de 144 accidentes de tránsito , que equivalen a casi tres percances diarios, la mayoría por exceso de velocidad o no respetar las señales de tránsito. El saldo de los mismos es de tres personas fallecidas y 67 lesionadas.

Por lo general, el exceso de velocidad se combina con no respetar las señales de vialidad, los conductores se pasan el semáforo cuando está en rojo, no acatan los límites de velocidad, no ceden el paso a otro vehículo cuando le corresponde hacerlo y cruzan la calle sin respetar la señal de alto.

De igual manera, el mayor número de percances ocurre entre las 06:30 y las 09:00 horas en la mañana y durante las tardes, entre las 17:00 y las 19:00 horas, lo que coincide con los horarios para entrar a laborar o ingresar a la escuela, y con las salidas del turno laboral para regresar a casa, razones por las cuales se registran embotellamientos vehiculares.

Gran parte de los choques y volcaduras ocurre entre viernes y sábado, debido al consumo de bebidas embriagantes, lo que combinan con el exceso de velocidad.