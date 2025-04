Menor se debate entra la vida y la muerte tras resultar herido en borrachera de Saltillo

Un joven de 16 años se debate entre la vida y la muerte luego de ser apuñalado en múltiples ocasiones durante una riña presuntamente ocurrida en el interior del bar “El Teniente”, ubicado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez (LEA) de Saltillo, aunque el bar asegura que ahí no ocurrió.

TE PUEDE INTERESAR: Cierran calles por incendio en alcantarilla utilizada como vivienda en el Centro de Saltillo

Según las primeras investigaciones, el incidente se registró el pasado fin de semana durante una tardeada a la que asistió Alexis “N” en compañía de varios amigos. El evento tuvo lugar dentro del establecimiento que, presuntamente, operaba con una mayoría de asistentes menores de edad.

Al finalizar la convivencia, se desató una riña campal entre varios jóvenes, muchos de ellos en aparente estado de ebriedad. En medio del enfrentamiento, uno de los involucrados sacó una navaja y atacó directamente al adolescente, provocándole heridas de gravedad.

El agresor huyó del sitio junto con otros participantes de la pelea, mientras que los amigos de la víctima lo trasladaron de urgencia a la clínica 1 del IMSS, donde permanece hospitalizado en estado delicado. Las autoridades ya iniciaron una carpeta de investigación para identificar a los responsables y determinar si el bar contaba con los permisos necesarios para operar y vender alcohol.

BAR ASEGURA QUE LA RIÑA NO OCURRIÓ EN SUS INSTALACIONES

Luego de que se difundiera la noticia sobre un joven lesionado con arma blanca durante una presunta riña ocurrida en un bar de la ciudad, los socios del establecimiento “El Teniente”, ubicado sobre el periférico Luis Echeverría, se deslindaron de los hechos y afirmaron que dentro del lugar no se registró ningún incidente violento.

Diego Tristán, uno de los socios de “El Teniente”, ofreció su versión y negó categóricamente que la agresión haya ocurrido en el interior del bar o en sus inmediaciones.

“Sí, hubo un evento el viernes, una tardeada con causa benéfica, pero cerramos a la 1 de la mañana. Incluso, llegó el operativo y se quedaron hasta las 2, que fue cuando se cerró el bar. El sábado tuvimos un evento privado y el domingo otro más, pero con poca afluencia”, explicó.

El empresario agregó que el lugar cuenta con servicio de seguridad y filtros de acceso, donde se prohíbe el ingreso con armas o cualquier objeto que pueda representar un riesgo. Aseguró que de haberse presentado una pelea en el lugar, las autoridades habrían procedido con la clausura inmediata.

“En el bar no hubo ninguna riña, ni al exterior. Si algo hubiera pasado, ya estaríamos clausurados. No sé si en la Gran Plaza o en Otilio hubo algún conflicto, pero nosotros no estuvimos relacionados”, insistió.

Actualmente, las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar en qué punto ocurrió la riña que dejó al joven herido. Por lo pronto, el bar “El Teniente” se mantiene operando con normalidad y sin señalamientos formales por parte de las autoridades.