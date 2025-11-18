Jóvenes de Saltillo impulsan cultura vial con cruceros temáticos

Jóvenes saltillenses participaron junto al Gobierno Municipal en una jornada de concientización vial, a través de cruceros temáticos instalados en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de promover una cultura de respeto y prevención entre las y los conductores.

Las actividades fueron encabezadas por el Instituto Municipal de la Juventud, cuyos integrantes se ubicaron en el cruce de Allende y Aldama, en el Centro Histórico, así como en los bulevares Fundadores y Mirasierra, al oriente de Saltillo.

El director del Instituto, Abraham Ramírez Espinoza, señaló que estas acciones se llevan a cabo con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, buscando generar conciencia para evitar accidentes automovilísticos.

“El tener una buena cultura vial nos cuida a todas y a todos; buscamos brindar información con frases que puedan dejar un mensaje en cada conductor”, afirmó.