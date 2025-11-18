Jóvenes de Saltillo impulsan cultura vial con cruceros temáticos
El objetivo central es crear conciencia y prevenir accidentes automovilísticos
Jóvenes saltillenses participaron junto al Gobierno Municipal en una jornada de concientización vial, a través de cruceros temáticos instalados en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de promover una cultura de respeto y prevención entre las y los conductores.
Las actividades fueron encabezadas por el Instituto Municipal de la Juventud, cuyos integrantes se ubicaron en el cruce de Allende y Aldama, en el Centro Histórico, así como en los bulevares Fundadores y Mirasierra, al oriente de Saltillo.
El director del Instituto, Abraham Ramírez Espinoza, señaló que estas acciones se llevan a cabo con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, buscando generar conciencia para evitar accidentes automovilísticos.
“El tener una buena cultura vial nos cuida a todas y a todos; buscamos brindar información con frases que puedan dejar un mensaje en cada conductor”, afirmó.
Durante la intervención, las y los jóvenes mostraron letreros gigantes con mensajes preventivos como: “Manejar borracho es la peor decisión”, “Tu vida no es un juego”, “Si tomaste entrega las llaves, no tu vida”, “Después de la fiesta el riesgo no acaba” y “Manejar borracho no es mala suerte, es mala elección”, entre otros llamados a la responsabilidad al volante.
Además de la exhibición de mensajes, el equipo del Instituto entregó material informativo a los automovilistas que transitaban por los puntos intervenidos, reforzando la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol y respetar las reglas de tránsito.
El Instituto Municipal de la Juventud ya había realizado previamente un crucero temático similar en el cruce del periférico Luis Echeverría y Francisco de Urdiñola, como parte de una estrategia permanente para disminuir riesgos y promover hábitos seguros entre la población de Saltillo.