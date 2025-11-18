Jóvenes de Saltillo impulsan cultura vial con cruceros temáticos

Saltillo
18 noviembre 2025
    Jóvenes de Saltillo impulsan cultura vial con cruceros temáticos
    Los cruceros temáticos se instalaron en Allende y Aldama, así como en Fundadores y Mirasierra.

El objetivo central es crear conciencia y prevenir accidentes automovilísticos

Jóvenes saltillenses participaron junto al Gobierno Municipal en una jornada de concientización vial, a través de cruceros temáticos instalados en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de promover una cultura de respeto y prevención entre las y los conductores.

Las actividades fueron encabezadas por el Instituto Municipal de la Juventud, cuyos integrantes se ubicaron en el cruce de Allende y Aldama, en el Centro Histórico, así como en los bulevares Fundadores y Mirasierra, al oriente de Saltillo.

El director del Instituto, Abraham Ramírez Espinoza, señaló que estas acciones se llevan a cabo con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, buscando generar conciencia para evitar accidentes automovilísticos.

“El tener una buena cultura vial nos cuida a todas y a todos; buscamos brindar información con frases que puedan dejar un mensaje en cada conductor”, afirmó.

$!Los jóvenes portaron letreros con mensajes preventivos sobre los riesgos de conducir en estado de ebriedad.
Los jóvenes portaron letreros con mensajes preventivos sobre los riesgos de conducir en estado de ebriedad. FOTO: CORTESÍA

Durante la intervención, las y los jóvenes mostraron letreros gigantes con mensajes preventivos como: “Manejar borracho es la peor decisión”, “Tu vida no es un juego”, “Si tomaste entrega las llaves, no tu vida”, “Después de la fiesta el riesgo no acaba” y “Manejar borracho no es mala suerte, es mala elección”, entre otros llamados a la responsabilidad al volante.

Además de la exhibición de mensajes, el equipo del Instituto entregó material informativo a los automovilistas que transitaban por los puntos intervenidos, reforzando la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol y respetar las reglas de tránsito.

El Instituto Municipal de la Juventud ya había realizado previamente un crucero temático similar en el cruce del periférico Luis Echeverría y Francisco de Urdiñola, como parte de una estrategia permanente para disminuir riesgos y promover hábitos seguros entre la población de Saltillo.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

