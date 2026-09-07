Alcalde de Saltillo entrega techumbre en la primaria Félix U. Gómez

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó una techumbre en la Escuela Primaria Félix U. Gómez, ubicada en la colonia Herradura III, obra realizada con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y que beneficiará a más de 600 alumnas y alumnos. Durante la entrega, el presidente municipal destacó que la obra representó una inversión superior a los 3 millones de pesos y subrayó la importancia de que estuviera concluida al inicio del ciclo escolar.

“Es una obra de más de 3 millones de pesos y para nosotros era muy importante que estuviera lista al arranque de este ciclo escolar para que las alumnas y los alumnos puedan llevar a cabo los actos cívicos, actividades deportivas, de educación física, los festivales de cultura del Día de la Madre, del Día del Estudiante”, señaló. Javier Díaz informó que también se han construido techumbres en las escuelas primarias José Joaquín López de Lizardi y General Andrés S. Viesca, mientras que actualmente se trabaja en siete planteles educativos más.

La obra entregada en la primaria Félix U. Gómez se construyó sobre una superficie de 551 metros cuadrados e incluye un sistema de bajadas pluviales, instalación eléctrica para iluminación y un sistema de pararrayos, informó Héctor Lerma Haro, subdirector de Infraestructura y Obra Pública. El alcalde anunció además que, junto con su esposa, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, llevará a la escuela la unidad móvil de Amor en Movimiento, mediante la cual se ofrecerán gratuitamente servicios de audiometría, optometría y atención dental, entre otros. Durante el evento, Álvaro Moreira Valdés, diputado local electo, destacó que la nueva infraestructura permitirá a las niñas y niños contar con un espacio digno y seguro para realizar diversas actividades. “Significa más que protegernos del sol y de la lluvia, significa que ustedes van a tener un espacio digno y espacio seguro donde van a poder realizar muchísimas actividades”, expresó. Por su parte, Diana Teresa Rodríguez Gutiérrez, directora de la primaria, consideró que la techumbre representa no solo una obra de infraestructura, sino también un compromiso de las autoridades con la comunidad educativa. A nombre del alumnado, la estudiante Suhely Regina Domínguez Ramírez recordó que recientemente solicitaron al alcalde la construcción de la techumbre y destacó que la petición finalmente se convirtió en una realidad. “Contar con esta obra nos ayuda a protegernos del sol intenso, de las inclemencias del clima y representa un lugar de encuentro para convivir en armonía”, afirmó.

Además de la entrega de la techumbre, durante la jornada se realizó la ceremonia cívica de honores a la bandera y la entrega simbólica de libros y útiles escolares a las y los estudiantes. En el evento también estuvieron Jorge Piñones Arsuaga, coordinador general de Mejora Coahuila; Hugo Iván Lozano Sánchez, subsecretario de Educación Básica, en representación del secretario de Educación en Coahuila, Emanuel Garza Fishburn; Mitchel Emmanuel Márquez de Luna, regidor presidente de la Comisión de Educación, y Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social.