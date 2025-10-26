Alcalde de Saltillo impulsa la ‘Ruta por Amor a la Salud’ con servicios médicos gratuitos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la inauguración de la “Ruta por Amor a la Salud” durante la Ruta Recreativa dominical, un programa mediante el cual se ofrecieron servicios médicos gratuitos a los paseantes, con el objetivo de promover la prevención y los buenos hábitos entre la comunidad. “Sabemos que sin salud no hay nada, por eso es muy importante promover entre la comunidad los buenos hábitos, la medicina preventiva y los chequeos, y en esta ocasión lo hicimos a través de la Ruta por Amor a la Salud”, señaló el edil. TE PUEDE INTERESAR: Standard & Poor’s otorga a Saltillo calificación ‘mxAA+’, una de las más altas del país

El director de Salud Pública Municipal, Rubén Uriel Rodríguez Lindsay, informó que la actividad contó con personal médico y de apoyo de la dependencia, así como de instituciones externas como la Cruz Roja y hospitales privados. “Por instrucciones del alcalde ofrecimos estos servicios dirigidos a toda la familia para fomentar la cultura de la prevención y la atención médica en sus diferentes áreas”, comentó. Durante la jornada, realizada en la explanada del Ateneo Fuente, se brindaron consultas de medicina general, detección y orientación nutricional, chequeos de hipertensión y diabetes, asesoría psicológica, prevención dental, mastografías, consultas pediátricas, electrocardiogramas, evaluaciones bariátricas, espirometrías y pruebas de antígeno, así como detección de cáncer de piel. Además, se aplicaron vacunas antirrábicas, desparasitaciones y baños garrapaticidas para mascotas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR La Ruta Recreativa reunió a cientos de personas que aprovecharon los servicios médicos y las actividades ofrecidas por otras dependencias municipales. La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desarrolló actividades de proximidad social para fortalecer los lazos de confianza con la población, mientras que la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable promovió acciones de cuidado al entorno natural, dirigidas a toda la familia.

En la ceremonia de apertura estuvieron presentes el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre; la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar; el regidor Juan Carlos Villarreal Garza; el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix; y el director general del DIF Saltillo, Roberto Cárdenas Zavala.