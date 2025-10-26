Alcalde de Saltillo impulsa la ‘Ruta por Amor a la Salud’ con servicios médicos gratuitos

Saltillo
/ 26 octubre 2025
    Alcalde de Saltillo impulsa la ‘Ruta por Amor a la Salud’ con servicios médicos gratuitos
    El alcalde Javier Díaz González inauguró la “Ruta por Amor a la Salud” durante la Ruta Recreativa, ofreciendo servicios médicos gratuitos a la comunidad. FOTO: CORTESÍA

Durante la Ruta Recreativa de este domingo, el alcalde Javier Díaz puso en marcha una iniciativa que acercó servicios médicos preventivos y consultas gratuitas a cientos de ciudadanos, promoviendo la medicina preventiva y el bienestar integral de la comunidad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la inauguración de la “Ruta por Amor a la Salud” durante la Ruta Recreativa dominical, un programa mediante el cual se ofrecieron servicios médicos gratuitos a los paseantes, con el objetivo de promover la prevención y los buenos hábitos entre la comunidad.

“Sabemos que sin salud no hay nada, por eso es muy importante promover entre la comunidad los buenos hábitos, la medicina preventiva y los chequeos, y en esta ocasión lo hicimos a través de la Ruta por Amor a la Salud”, señaló el edil.

TE PUEDE INTERESAR: Standard & Poor’s otorga a Saltillo calificación ‘mxAA+’, una de las más altas del país

$!Personal médico y de instituciones externas como la Cruz Roja brindó consultas generales, mastografías y evaluaciones especializadas a los paseantes.
Personal médico y de instituciones externas como la Cruz Roja brindó consultas generales, mastografías y evaluaciones especializadas a los paseantes. FOTO: CORTESÍA

El director de Salud Pública Municipal, Rubén Uriel Rodríguez Lindsay, informó que la actividad contó con personal médico y de apoyo de la dependencia, así como de instituciones externas como la Cruz Roja y hospitales privados. “Por instrucciones del alcalde ofrecimos estos servicios dirigidos a toda la familia para fomentar la cultura de la prevención y la atención médica en sus diferentes áreas”, comentó.

Durante la jornada, realizada en la explanada del Ateneo Fuente, se brindaron consultas de medicina general, detección y orientación nutricional, chequeos de hipertensión y diabetes, asesoría psicológica, prevención dental, mastografías, consultas pediátricas, electrocardiogramas, evaluaciones bariátricas, espirometrías y pruebas de antígeno, así como detección de cáncer de piel. Además, se aplicaron vacunas antirrábicas, desparasitaciones y baños garrapaticidas para mascotas.

$!Los asistentes también pudieron acceder a vacunación antirrábica, desparasitación y atención preventiva para sus mascotas.
Los asistentes también pudieron acceder a vacunación antirrábica, desparasitación y atención preventiva para sus mascotas. FOTO: CORTESÍA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR

La Ruta Recreativa reunió a cientos de personas que aprovecharon los servicios médicos y las actividades ofrecidas por otras dependencias municipales. La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desarrolló actividades de proximidad social para fortalecer los lazos de confianza con la población, mientras que la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable promovió acciones de cuidado al entorno natural, dirigidas a toda la familia.

$!La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Dirección de Medio Ambiente desarrollaron actividades de proximidad social y cuidado del entorno para toda la familia.
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Dirección de Medio Ambiente desarrollaron actividades de proximidad social y cuidado del entorno para toda la familia. FOTO: CORTESÍA

En la ceremonia de apertura estuvieron presentes el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre; la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar; el regidor Juan Carlos Villarreal Garza; el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix; y el director general del DIF Saltillo, Roberto Cárdenas Zavala.

$!Cientos de saltillenses disfrutaron de la Ruta Recreativa dominical, combinando ejercicio, bienestar y prevención en salud.
Cientos de saltillenses disfrutaron de la Ruta Recreativa dominical, combinando ejercicio, bienestar y prevención en salud. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a la ciudadanía a participar en la Ruta Recreativa todos los domingos sobre el bulevar Venustiano Carranza, en un horario de 7:00 a 12:00 horas, para disfrutar de actividades recreativas y de bienestar integral.

Temas


Ruta Recreativa
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’