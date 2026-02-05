Alcalde de Saltillo, Javier Díaz, destaca coordinación para la detención de prófugo ligado a homicidio

Sobre la detención de Alexis “N”, persona buscada por la Fiscalía de Nuevo León por presunta participación en un caso de privación ilegal de la libertad y la muerte de un agente de la Policía de Investigación, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, comentó que la localización se dio tras una solicitud de colaboración por parte de la dependencia neoleonesa.

“La Fiscalía de Nuevo León nos pidió el favor de que, donde ellos detectaran que estaba en el municipio de Saltillo esa persona que huye hacia acá, pidiéramos la colaboración de la comisaría”, señaló el edil.

Díaz González recordó que, tras la identificación, la persona fue asegurada y entregada a las autoridades correspondientes. “Nosotros lo encontramos, lo identificamos, lo agarramos y lo entregamos a la Fiscalía de Nuevo León”, dijo.

El Alcalde subrayó que este tipo de acciones reflejan la coordinación entre corporaciones de distintas entidades para atender hechos delictivos y mantener la seguridad en la región.

“La coordinación y la colaboración entre entidades y entre ciudades es bastante buena para poder seguir manteniendo la seguridad y la tranquilidad de las y los saltillenses”, afirmó.