Alcalde de Saltillo: la prioridad en esta administración son las mujeres

Saltillo
/ 30 diciembre 2025
    Alcalde de Saltillo: la prioridad en esta administración son las mujeres
    Javier Díaz González reafirmó el compromiso de su administración con mejorar de la calidad de vida de las mujeres. FOTO: CORTESÍA

Desde el inicio del gobierno municipal se instaló el Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y un Consejo Consultivo con coordinación municipal y estatal

Al refrendar su compromiso con el desarrollo integral de las mujeres de Saltillo, el alcalde Javier Díaz González aseguró que su administración continuará impulsando acciones, programas y políticas públicas orientadas a mejorar su calidad de vida, garantizar sus derechos y promover entornos más justos, seguros e igualitarios.

El Presidente Municipal recordó que, desde el inicio de su gobierno, se instaló el Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como el Consejo Consultivo, un espacio de coordinación entre los ámbitos municipal y estatal que tiene como objetivo impulsar políticas públicas con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Saltillo: Participación activa de la ciudadanía es clave

Díaz González informó que durante el 2025 se impartieron más de 5 mil 700 capacitaciones dirigidas a diversos sectores de la población, en temas como derechos humanos, violencia de género, no discriminación e igualdad entre mujeres y hombres. Estas acciones, dijo, buscan sensibilizar a la ciudadanía, promover una cultura de respeto y fortalecer la construcción de entornos más equitativos en todos los ámbitos de la vida social.

Como parte del fortalecimiento institucional, se brindó capacitación especializada a 117 elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el propósito de dotarlos de herramientas adecuadas para identificar, prevenir y atender de manera efectiva a mujeres en situación de violencia, reforzando su actuación con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

El alcalde destacó que durante el presente año se promovió el establecimiento de 150 Espacios Seguros en diversos comercios e instituciones de la ciudad, lugares en los que las mujeres pueden recibir apoyo inmediato en situaciones de riesgo. Asimismo, se firmó un convenio de colaboración con una cadena de establecimientos de conveniencia, integrando 65 sucursales al Programa Sitios Seguros, las cuales se comprometieron a brindar apoyo a mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.

“Impulsamos la política pública Municipio Libre de Acecho: Formación, Prevención y Sanción del Acecho como Delito, la cual complementa y fortalece la implementación del Programa Sitios Seguros”, señaló el Presidente Municipal.

En materia educativa, Javier Díaz informó que se trabajó de manera coordinada con el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Coahuila a través del programa Mujeres Echadas Pa’Delante, en el que actualmente 478 mujeres cursan su preparatoria, fortaleciendo sus oportunidades de desarrollo personal y profesional.

A través del Instituto Municipal de las Mujeres, también se impulsó el programa Mercadellas, un bazar que promueve el empoderamiento de mujeres y jóvenes, fortaleciendo su continuidad educativa y su acceso a oportunidades laborales. De igual forma, se implementaron mercados itinerantes dentro de empresas privadas, como parte de la política de fortalecimiento económico para mujeres emprendedoras, fomentando el autoempleo y la autonomía económica.

Durante el 2025 se llevó a cabo la entrega del Premio Municipal a la Mujer, con el que se reconoció a mujeres destacadas por su compromiso y contribución al desarrollo social, económico y comunitario de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Javier Díaz entrega apoyos en colonia Omega ante bajas temperaturas

Finalmente, el alcalde resaltó que en octubre, en el marco de la campaña de sensibilización y prevención del cáncer de mama, se realizaron acciones conjuntas con la Secretaría de Salud para facilitar el acceso gratuito a servicios médicos preventivos, incluyendo citologías y mamografías sin costo, con el objetivo de promover la detección temprana y mejorar la salud de las mujeres.

Temas


Educación
Mujeres
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Anuario 2025: El año en que Saltillo despidió a figuras y vidas que dejaron huella

Anuario 2025: El año en que Saltillo despidió a figuras y vidas que dejaron huella
true

Mirador 30/12/2025

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después
true

POLITICÓN: Sheinbaum y su mala suerte con los trenes: del colapso de la Línea 12 al descarrilamiento del Interoceánico
Anuario 2025: Los hechos que marcaron el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum, entre los reflectores y las sombras en su primer año en el poder
Los valores de las acciones de estas automotrices aumentaron pero sus ganancias comparativas al 3T de 2024 decrecieron en términos acumulativos.

GM encabezó el rally automotriz en 2025, superando a Ford y a Tesla en el crecimiento de sus acciones
Los hechos que encendieron el debate, transformaron la forma de ver las cosas y cambiaron las estructuras de una era, para dar paso al nuevo año 2026.

10 hechos que dispararon conversaciones y ecos de un cambio de era en el 2025

Carrera. El cantante saltillense aseguró que el galardón representa una pausa para reflexionar y seguir consolidando su carrera artística.

¡Orgullo de Saltillo! Celebra Emanuelle Abdallah recibir las Palmas de Oro por su legado musical