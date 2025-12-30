Alcalde de Saltillo: la prioridad en esta administración son las mujeres

Al refrendar su compromiso con el desarrollo integral de las mujeres de Saltillo, el alcalde Javier Díaz González aseguró que su administración continuará impulsando acciones, programas y políticas públicas orientadas a mejorar su calidad de vida, garantizar sus derechos y promover entornos más justos, seguros e igualitarios.

El Presidente Municipal recordó que, desde el inicio de su gobierno, se instaló el Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como el Consejo Consultivo, un espacio de coordinación entre los ámbitos municipal y estatal que tiene como objetivo impulsar políticas públicas con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Saltillo: Participación activa de la ciudadanía es clave

Díaz González informó que durante el 2025 se impartieron más de 5 mil 700 capacitaciones dirigidas a diversos sectores de la población, en temas como derechos humanos, violencia de género, no discriminación e igualdad entre mujeres y hombres. Estas acciones, dijo, buscan sensibilizar a la ciudadanía, promover una cultura de respeto y fortalecer la construcción de entornos más equitativos en todos los ámbitos de la vida social.

Como parte del fortalecimiento institucional, se brindó capacitación especializada a 117 elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el propósito de dotarlos de herramientas adecuadas para identificar, prevenir y atender de manera efectiva a mujeres en situación de violencia, reforzando su actuación con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

El alcalde destacó que durante el presente año se promovió el establecimiento de 150 Espacios Seguros en diversos comercios e instituciones de la ciudad, lugares en los que las mujeres pueden recibir apoyo inmediato en situaciones de riesgo. Asimismo, se firmó un convenio de colaboración con una cadena de establecimientos de conveniencia, integrando 65 sucursales al Programa Sitios Seguros, las cuales se comprometieron a brindar apoyo a mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.

“Impulsamos la política pública Municipio Libre de Acecho: Formación, Prevención y Sanción del Acecho como Delito, la cual complementa y fortalece la implementación del Programa Sitios Seguros”, señaló el Presidente Municipal.

En materia educativa, Javier Díaz informó que se trabajó de manera coordinada con el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Coahuila a través del programa Mujeres Echadas Pa’Delante, en el que actualmente 478 mujeres cursan su preparatoria, fortaleciendo sus oportunidades de desarrollo personal y profesional.

A través del Instituto Municipal de las Mujeres, también se impulsó el programa Mercadellas, un bazar que promueve el empoderamiento de mujeres y jóvenes, fortaleciendo su continuidad educativa y su acceso a oportunidades laborales. De igual forma, se implementaron mercados itinerantes dentro de empresas privadas, como parte de la política de fortalecimiento económico para mujeres emprendedoras, fomentando el autoempleo y la autonomía económica.

Durante el 2025 se llevó a cabo la entrega del Premio Municipal a la Mujer, con el que se reconoció a mujeres destacadas por su compromiso y contribución al desarrollo social, económico y comunitario de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Javier Díaz entrega apoyos en colonia Omega ante bajas temperaturas

Finalmente, el alcalde resaltó que en octubre, en el marco de la campaña de sensibilización y prevención del cáncer de mama, se realizaron acciones conjuntas con la Secretaría de Salud para facilitar el acceso gratuito a servicios médicos preventivos, incluyendo citologías y mamografías sin costo, con el objetivo de promover la detección temprana y mejorar la salud de las mujeres.