Alcalde de Saltillo reconoce labor de docentes y familias en formación de la niñez

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la ceremonia de honores a la bandera en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, donde destacó que el deporte y la cultura son herramientas fundamentales para impulsar el desarrollo integral de la comunidad. Durante el acto cívico, el edil reconoció el trabajo coordinado que realizan docentes, padres y madres de familia para fortalecer la formación de niñas y niños saltillenses, y reiteró la importancia de mantener la colaboración entre sociedad y gobierno.

“Vamos a seguir trabajando juntos, sociedad y gobierno, para seguir construyendo la ciudad en la que vivimos; el deporte y la cultura son muy importantes en esta administración municipal para generar una mejor comunidad”, expresó Díaz González. Como parte de la jornada, el programa “Amor en Movimiento”, impulsado por el DIF Saltillo que preside de manera honoraria Luly López Naranjo, brindó servicios de atención a estudiantes de la institución, entre ellos consultas médicas, odontológicas, pruebas de audiometría y exámenes optométricos. El director del plantel, Óscar Calvillo Alcázar, agradeció al alcalde y a la presidenta honoraria del DIF Municipal por los apoyos otorgados a la escuela, al señalar que el trabajo conjunto contribuye a generar mejores oportunidades para la niñez.

“Es de reconocer la labor que realizan porque están al tanto y apoyan a quienes más lo necesitan; sabemos que el trabajo unido es la base para un mejor futuro para las y los niños”, afirmó. En representación de la comunidad estudiantil, Sebastián Gutiérrez Flores, finalista estatal de la Olimpiada Infantil del Conocimiento, destacó la importancia de contar con el respaldo de las autoridades municipales.

“Para nosotros, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, es un ejemplo de que con esfuerzo, disciplina y dedicación se pueden lograr muchas cosas”, comentó el estudiante. A la ceremonia asistieron la regidora presidenta de la Comisión de Educación, Patricia Villarreal Cavazos; el director general de Educación Primaria, Edgar Alejandro Veloz Pachicano; el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres; el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña, además de estudiantes, personal docente y familias de la comunidad escolar.

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