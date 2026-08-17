Lo corren de su casa, se pone a beber y termina estampado en un camellón del centro de Saltillo

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    Lo corren de su casa, se pone a beber y termina estampado en un camellón del centro de Saltillo
    En el Volkswagen fueron localizados envases de bebidas alcohólicas y cajas con pertenencias personales. MARTÍN ROJAS

Tras una discusión con su pareja, un hombre presuntamente comenzó a beber y terminó chocando contra un camellón y una palmera en el bulevar Francisco Coss

Luego de presuntamente ser corrido de su domicilio tras una discusión con su pareja sentimental, un hombre decidió ponerse a beber y terminó protagonizando un aparatoso accidente al conducir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, impactándose contra un camellón central y posteriormente contra una palmera, en el centro de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:20 horas, cuando el involucrado circulaba a bordo de un vehículo Volkswagen sobre el bulevar Francisco Coss, con dirección de oriente a poniente.

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$!El accidente ocurrió durante la madrugada en el cruce de Francisco Coss y Álvaro Obregón.
El accidente ocurrió durante la madrugada en el cruce de Francisco Coss y Álvaro Obregón. MARTÍN ROJAS

Fue al llegar a la intersección con la calle Álvaro Obregón donde, debido al exceso de velocidad y su aparente estado de ebriedad, perdió el control del volante para posteriormente estrellarse contra el camellón central, el cual utilizó como rampa, impactándose contra una palmera.

Testigos que presenciaron el accidente dieron aviso al número de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento y abanderar la zona.

Los oficiales detectaron que el conductor se encontraba en evidente estado de ebriedad, por lo que procedieron a detenerlo. Además, al inspeccionar el vehículo, localizaron diversos envases de bebidas alcohólicas y varias cajas con pertenencias personales.

$!El conductor fue detenido luego de que agentes detectaran que se encontraba en aparente estado de ebriedad.
El conductor fue detenido luego de que agentes detectaran que se encontraba en aparente estado de ebriedad. MARTÍN ROJAS

El hombre explicó a los uniformados que horas antes había sido corrido de su casa por su pareja, motivo por el cual comenzó a consumir bebidas alcohólicas, situación que terminó por desencadenar el accidente.

Finalmente, el automóvil fue retirado mediante una grúa y trasladado a un corralón, mientras que el conductor quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, autoridad encargada de determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes.

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