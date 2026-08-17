Lo corren de su casa, se pone a beber y termina estampado en un camellón del centro de Saltillo

Luego de presuntamente ser corrido de su domicilio tras una discusión con su pareja sentimental, un hombre decidió ponerse a beber y terminó protagonizando un aparatoso accidente al conducir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, impactándose contra un camellón central y posteriormente contra una palmera, en el centro de Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 00:20 horas, cuando el involucrado circulaba a bordo de un vehículo Volkswagen sobre el bulevar Francisco Coss, con dirección de oriente a poniente.

Fue al llegar a la intersección con la calle Álvaro Obregón donde, debido al exceso de velocidad y su aparente estado de ebriedad, perdió el control del volante para posteriormente estrellarse contra el camellón central, el cual utilizó como rampa, impactándose contra una palmera. Testigos que presenciaron el accidente dieron aviso al número de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento y abanderar la zona. Los oficiales detectaron que el conductor se encontraba en evidente estado de ebriedad, por lo que procedieron a detenerlo. Además, al inspeccionar el vehículo, localizaron diversos envases de bebidas alcohólicas y varias cajas con pertenencias personales.