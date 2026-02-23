Alerta salud municipal por brote de sífilis en Saltillo; recomiendan uso del condón

Saltillo registra un incremento en los casos de sífilis, por lo que autoridades municipales de salud llamaron a la población a reforzar medidas de prevención, en un contexto donde el aumento de infecciones de transmisión sexual se mantiene a nivel estatal.

El director de Salud Pública Municipal, Rubén Uriel Rodríguez Lindsay, confirmó que existe un repunte de casos y advirtió sobre la necesidad de reforzar el uso del preservativo.

TE PUEDE INTERESAR: Amplía Saltillo red de videovigilancia; instala 500 nuevas cámaras de reconocimiento facial y supera las 2 mil

“Sí, hay un brote de sífilis en todo Coahuila. Hubo 35 casos que se reportaron el mes pasado, entonces sí es relevante el tema de la sífilis aquí en Saltillo”, informó.

Explicó que desde el municipio se mantiene un control sanitario permanente sobre personas que ejercen el sexo comercial dentro de la zona regulada, donde se realizan revisiones médicas y pruebas de detección de enfermedades.

“A las trabajadoras de sexo comercial tenemos 355 personas reguladas y a ellas sí les llevamos un control mensual. Les hacemos pruebas de VIH, de VDRL y de hepatitis, y cada vez que van a entrar a trabajar se les hace su revisión con espejo vaginal”, detalló.

Sin embargo, advirtió que quienes laboran fuera de este esquema no están bajo supervisión municipal, lo que incrementa los riesgos sanitarios y la posibilidad de contagios.

“Las que están en el centro o en otras zonas no están reguladas; ellas ya competen más a la Secretaría de Salud. Por eso se recomienda que acudan a la zona tolerancia, que es donde sí las tenemos reguladas”, explicó.

El funcionario municipal reiteró el llamado a la población a utilizar preservativo, acudir a revisiones médicas periódicas y atender cualquier síntoma de manera oportuna, a fin de contener el aumento de casos en la ciudad.