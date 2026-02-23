Alerta salud municipal por brote de sífilis en Saltillo; recomiendan uso del condón

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 23 febrero 2026
    Alerta salud municipal por brote de sífilis en Saltillo; recomiendan uso del condón
    Rubén Uriel Rodríguez Lindsay, director de Salud Pública Municipal de Saltillo, confirmó el repunte de casos de sífilis en la región. ESPECIAL

Autoridades municipales alertan sobre 35 casos recientes en Coahuila y refuerzan vigilancia sanitaria en la zona de tolerancia de Saltillo

Saltillo registra un incremento en los casos de sífilis, por lo que autoridades municipales de salud llamaron a la población a reforzar medidas de prevención, en un contexto donde el aumento de infecciones de transmisión sexual se mantiene a nivel estatal.

El director de Salud Pública Municipal, Rubén Uriel Rodríguez Lindsay, confirmó que existe un repunte de casos y advirtió sobre la necesidad de reforzar el uso del preservativo.

TE PUEDE INTERESAR: Amplía Saltillo red de videovigilancia; instala 500 nuevas cámaras de reconocimiento facial y supera las 2 mil

“Sí, hay un brote de sífilis en todo Coahuila. Hubo 35 casos que se reportaron el mes pasado, entonces sí es relevante el tema de la sífilis aquí en Saltillo”, informó.

Explicó que desde el municipio se mantiene un control sanitario permanente sobre personas que ejercen el sexo comercial dentro de la zona regulada, donde se realizan revisiones médicas y pruebas de detección de enfermedades.

“A las trabajadoras de sexo comercial tenemos 355 personas reguladas y a ellas sí les llevamos un control mensual. Les hacemos pruebas de VIH, de VDRL y de hepatitis, y cada vez que van a entrar a trabajar se les hace su revisión con espejo vaginal”, detalló.

Sin embargo, advirtió que quienes laboran fuera de este esquema no están bajo supervisión municipal, lo que incrementa los riesgos sanitarios y la posibilidad de contagios.

“Las que están en el centro o en otras zonas no están reguladas; ellas ya competen más a la Secretaría de Salud. Por eso se recomienda que acudan a la zona tolerancia, que es donde sí las tenemos reguladas”, explicó.

El funcionario municipal reiteró el llamado a la población a utilizar preservativo, acudir a revisiones médicas periódicas y atender cualquier síntoma de manera oportuna, a fin de contener el aumento de casos en la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Prostitución
Salud
Salud Sexual

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ejército: Temor a ser descubiertos

Ejército: Temor a ser descubiertos
true

México y los riesgos después de la muerte de ‘El Mencho’
true

POLITICÓN: Descabezan cártel en Jalisco... pero no pueden garantizar la seguridad ciudadana; Coahuila responde con blindaje
Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado, informó sobre el despliegue de 10 mil elementos para reforzar la seguridad en Coahuila.

Blindan Coahuila con 10 mil efectivos tras operativos federales y tensiones nacionales
Las afectaciones persisten tras el caos del domingo, cuando el Ejército mexicano, en una operación en la que recibió inteligencia de Estados Unidos, abatió a un narcotraficante en México.

Vuelos de EU y Canadá siguen cancelados a Puerto Vallarta tras muerte del ‘Mencho’
El llamado permitirá a Austin Rojas entrenar bajo la metodología de Santos Laguna.

El saltillense Austin Rojas es llamado a visorías de Santos Laguna Sub-13
Japón fue uno de los primeros países en negociar para reducir los aranceles a sus exportaciones de automóviles y acero a cambio de una inversión de 550.000 millones de dólares.

Hicieron tratos con Trump para acordar aranceles más bajos. Ahora están atrapados
El uso de drones comerciales, como el DJI Mavic 3 Pro, se ha popularizado entre los grupos armados en Colombia por su rapidez y capacidad de carga.

El ejército colombiano enfrenta una nueva amenaza letal: drones baratos modificados