Alertan a 3500 viviendas de Saltillo por riesgos durante temporada de lluvias

Alrededor de 3 mil 500 viviendas ubicadas en cerca de 80 colonias de Saltillo fueron notificadas por Protección Civil ante riesgos de encharcamientos y crecimiento de arroyos durante la temporada de lluvias, informó Juan Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos del municipio. El funcionario estimó que los avisos alcanzaron a aproximadamente 14 mil personas, al considerar un promedio de cuatro habitantes por vivienda. Explicó que el trabajo preventivo se concentra primero en los sectores considerados de mayor riesgo y posteriormente avanza hacia aquellos donde la posibilidad de afectaciones es menor.

Martínez Ávalos detalló que existen viviendas muy próximas a los cauces y señaló que tres o cuatro se encuentran prácticamente dentro de algunos arroyos. En estos últimos casos, indicó, algunas personas no habitan permanentemente los inmuebles, lo que ha dificultado localizarlas para entregarles la notificación. CONCLUYEN AVISOS PREVENTIVOS DE ESTE AÑO Sobre el avance del programa, Martínez Ávalos indicó que prácticamente concluyeron las notificaciones correspondientes a este año. Explicó que el procedimiento se realiza anualmente y busca ampliar progresivamente la cobertura hacia viviendas que no hayan sido alcanzadas durante ejercicios anteriores. De acuerdo con el director, hasta el momento no se ha registrado ninguna persona arrastrada por la corriente durante el actual periodo de lluvias en la ciudad. Sin embargo, señaló que Protección Civil mantiene especial atención sobre los automovilistas que intentan atravesar zonas inundadas o con acumulaciones importantes de agua. PIDEN RESPETAR SEMÁFOROS PLUVIALES Martínez Ávalos recordó que en distintos puntos de Saltillo se instalaron semáforos pluviales, señalizaciones con los colores verde, amarillo y rojo que permiten a los conductores identificar el nivel de riesgo antes de atravesar una zona con acumulación de agua.

Explicó que el verde indica condiciones que todavía permiten el paso; el amarillo representa una advertencia, particularmente para vehículos de poca altura, mientras que el rojo indica que no debe intentarse cruzar. El funcionario señaló que se han presentado casos en los que automovilistas ingresan a zonas encharcadas aun cuando la señalización marca el nivel rojo, lo que, según explicó, provoca fallas y daños en los vehículos y posteriormente requiere la intervención de corporaciones de auxilio. También pidió respetar conos, barreras y otros dispositivos colocados preventivamente, pues señaló que algunos conductores intentan rodearlos para continuar su camino. “Ya nada más se ve el color rojo y de todas maneras la gente se mete en su vehículo, el vehículo falla y luego llaman a las corporaciones”, expresó. Protección Civil continuará con las acciones preventivas y la vigilancia en zonas susceptibles a acumulaciones de agua y cauces durante los episodios de lluvia.